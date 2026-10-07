Ljubezen brez recepta - Sezona 1 - 93. del

Ljubezen brez recepta , El amor no tiene receta
Ginebra Kenzu ukaže, naj poskrbi za Estebanov pogreb, Paz pa sporoči, da je njegova kazen smrt. Kenzo Estebanu pred srečanjem izroči neprebojni jopič in mu pove, da zaščita prihaja od Maura. Esteban zagotovi Paz, da jim Mauro pomaga. Mauro Mario prosi odpuščanja in prizna, da je po njeni zaslugi spoznal pravo ljubezen. Maria prizna, da jo je vedno branil pred Ginebro. Ginebra se sreča z Ramsesom, ki ji pove, da zdaj njeno življenje pripada njemu.Prikaži več
Sezona 1Ljubezen brez recepta je zgodba o srčni Paz, ki ji mož ob rojstvu ugrabi hčer in jo proda. Zruši se ji svet in življenje posveti iskanju izgubljene deklice. Esteban je vdovec s tremi otroki, ki se po ženini smrti znajde v primežu družinskih pritiskov. Ko se njuni poti srečata, med njima vzklije nežna, a prepovedana ljubezen, ki jo skušajo uničiti tisti, ki imajo od laži in manipulacij največ koristi. Je ljubezen brez recepta ali je ljubezen skrivna sestavina te zgodbe?Žanr: Drama, RomancaIgralci: Claudia Martin, Daniel Elbittar, Altair Jarabo, Azela Robinson, Nicola PorcellaDržava: Mehika