Ljubezen na vasi - Sezona 9 - 34. oddaja

Ljubezen na vasi , Ljubav je na selu
Napočil je čas za zadnja izločanja pred romantičnimi potovanji. Toni bo ob obisku Anite sprožil nepričakovano ljubosumje, medtem ko bosta Željko in Darko kandidatke presenetila s posebnima doživetjema. Ilija bo sprejel skrivni dogovor, Ivo pa bo moral sprejeti odločitev, ki bo med kandidatkami povzročila veliko razočaranje in hude očitke.Prikaži več
Sezona 9Hrvaški šov Ljubezen na vasi prinaša nove kmete, nove vasi, nove drame, nove zabavne trenutke in seveda nove ljubezni. Niti med njimi povezuje voditeljica Anita Martinović.Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška
Sezona 8Hrvaški šov Ljubezen na vasi prinaša nove kmete, nove vasi, nove drame, nove zabavne trenutke in seveda nove ljubezni. Niti med njimi povezuje voditeljica Anita Martinović.Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška
1:06:42
45. oddaja
V zadnji epizodi bodo kmetje in kandidatke še zadnjič skupaj podoživeli najčustvenejše trenutke z Željkove, Ivičine in Darkove kmetije. Na plano bodo prišle stare zamere, iskrena priznanja in odgovori o tem, kako so se njihove zgodbe nadaljevale po koncu snemanja. Večer pa bo sklenilo ganljivo presenečenje enega izmed parov, ki bo navdušilo vse prisotne.
1:19:00
44. oddaja
Zaključno srečanje bo razkrilo še zadnje neizrečene besede in odprlo stare rane. Ob ogledu dogajanja s kmetij bodo na plano prišli komentarji, ki bodo Valentino močno prizadeli, Ivo pa se bo moral zagovarjati zaradi svojih ravnanj. Ko se bo zdelo, da je presenečenj konec, bo eden izmed kmetov z nepričakovano romantično gesto osupnil vse prisotne.
1:12:49
43. oddaja
Po burni sezoni se bodo vsi kmetje in kandidatke znova zbrali na zaključnem srečanju, kjer ne bo manjkalo iskrenih pogovorov, neporavnanih računov in novih presenečenj. Medtem ko bodo nekateri pripravljeni obrniti nov list, drugi starih zamer ne bodo mogli pozabiti. Nepričakovan spor pa bo večer povsem obrnil na glavo.
1:20:52
42. oddaja
Skupno druženje bo prineslo nova čustva, nepričakovana srečanja in napete pogovore. Medtem ko bodo nekateri pari iskali odgovore o svoji prihodnosti, bodo drugi dokončno obračunali s preteklostjo. Večer bo dosegel vrhunec z velikim presenečenjem, ki bo enega izmed parov postavilo pred pomembno življenjsko odločitev in pustilo vse brez besed.
1:18:12
41. oddaja
Po romantičnih potovanjih se bodo vsi pari znova zbrali v Istri, kjer bodo na preizkušnji njihove zveze, prijateljstva in zaupanje. Med iskrenimi pogovori, zabavnimi izzivi in burnim večerom ne bo manjkalo solz, ljubosumja in novih zapletov. Presenetljivo pa se bodo med dvema osebama začele rojevati nepričakovane ljubezenske iskrice.
1:09:29
40. oddaja
Skupni dnevi stran od kmetij se bližajo koncu, z njimi pa prihajajo tudi iskreni pogovori in težke odločitve. Darko bo še zadnjič skušal osvojiti Anamarijo, Ivo in Milena bosta razčiščevala medsebojne očitke, največji pretres pa čaka Ivico, ko bo Ilona razkrila neprijetno odkritje, ki bo močno zamajalo njuno zaupanje.
1:09:37
39. oddaja
Ljubezenski oddihi bodo postavljeni na novo preizkušnjo. Medtem ko se bodo nekateri pari vse bolj oddaljevali, bodo drugi že razmišljali o skupni prihodnosti. Tri kandidatke bodo vse glasneje izražale dvome o svojih kmetih, Valentina in Toni bosta načrtovala prihodnost, eden izmed zaljubljenih kmetov pa bo z romantično zaroko skušal dokazati, da je našel ljubezen svojega življenja.
1:07:13
38. oddaja
Skupni oddih bo razkril, kdo je pripravljen narediti velik korak za ljubezen. Po burnem dogajanju na kmetiji se bosta Zlatko in Antonija znova srečala, Željko in Tatjana pa bosta uživala v skupnih trenutkih. Medtem bo Ivica Iloni razkril drzne načrte za njuno skupno prihodnost, a njen odziv ne bo takšen, kot si ga je predstavljal.
1:06:07
37. oddaja
Skupni dnevi bodo prinesli iskrene pogovore, neprijetne dvome in nova razočaranja. Medtem ko bo Ivo prepričan, da se z Mileno vse bolj zbližujeta, bo Ilona začela drugače gledati na svojo prihodnost z Ivico. Toni bo namignil na novo veliko življenjsko odločitev, Ruža in Anamarija pa bosta vse glasneje dvomili, ali sta izbrali pravega kmeta.
1:04:09
36. oddaja
Romantična potovanja bodo razkrila, kateri pari se resnično zbližujejo in kateri se vse bolj oddaljujejo. Medtem ko bosta Željko in Tatjana uživala v skupnih trenutkih, bo Ruža začela dvomiti o Ilijevi iskrenosti. Darko bo storil vse, da bi osvojil Anamarijo, na Zlatkovi kmetiji pa bodo napetosti dosegle vrhunec, saj bo nov hud prepir dokončno zamajal odnose.
1:10:55
35. oddaja
Tokrat bodo zadnje odločitve odprle nova vprašanja. Zlatko bo z iskrenimi pogovori sprožil hud prepir, Ivico pa bo čakalo še zadnje slovo. Medtem se bodo prvi pari odpravili na romantična potovanja, kjer bodo na preizkušnji njihova čustva. Med iskrenimi pogovori in dvomi bo postalo jasno, kateri odnosi imajo prihodnost in kateri se že začenjajo krhati.
1:13:21
34. oddaja
Napočil je čas za zadnja izločanja pred romantičnimi potovanji. Toni bo ob obisku Anite sprožil nepričakovano ljubosumje, medtem ko bosta Željko in Darko kandidatke presenetila s posebnima doživetjema. Ilija bo sprejel skrivni dogovor, Ivo pa bo moral sprejeti odločitev, ki bo med kandidatkami povzročila veliko razočaranje in hude očitke.
1:11:46
33. oddaja
Na kmetijah bodo čustva vse močnejša. Ilona bo priznala, da še vedno predeluje veliko presenečenje prejšnjega večera, Ivica pa bo svoje kandidatke šokiral z novo odločitvijo. Medtem se bo pri Ivu dolgoletno prijateljstvo med Mileno in Katico dokončno sesulo v silovitem prepiru zaradi boja za njegovo naklonjenost.
1:09:57
32. oddaja
Na kmetijah bodo znova vrela čustva. Darko bo po iskrenem pogovoru z voditeljico pripravil posebno presenečenje za Anamarijo, pri Zlatku pa bodo športni izzivi prerasli v hud prepir. Iva čaka težka odločitev, največje presenečenje večera pa bo pripravil zaljubljeni Ivica, ki bo Ilono med koncertom Nede Ukraden povabil na oder in jo šokiral z izjemno romantično gesto.
1:01:58
31. oddaja
Na kmetijah bodo napetosti med kandidatkami vse večje. Ivica bo Ilono znova presenetil z romantično gesto, pri Zlatku se bo zaostrilo rivalstvo med dvemi dekleti, Ivo pa bo svoje kandidatke odpeljal na kopanje, kjer bo ljubosumje znova privrelo na plan. Medtem bo Željko vse več časa preživljal s Tatjano, kar bo sprožilo nov hud spor.
1:11:54
30. oddaja
Pri Ivu v Pulju bo ljubosumje vse močnejše, napetosti pa bodo načele tudi prijateljstvo med Mileno in Katico. Toni bo svoji kandidatki odpeljal na romantičen večer v mesto, toda sproščeno vzdušje bo prineslo nepričakovana priznanja. Tudi pri Željku bo vse bolj burno, saj bo prihod Tatjane povzročil nove spore, medtem ko bo Marija brez zadržkov povedala, kaj si v resnici misli o Vesni.
1:11:03
29. oddaja
Po romantičnem zmenku se bosta Željko in Tatjana odločila svojo skrivnost zadržati zase, medtem ko bodo Marijina nihanja razpoloženja kmeta vse bolj spravljala ob živce. Pri Ivici bo napeto zaradi novega odhoda, Toni bo kandidatke zabaval s posebnim izzivom, Ilija pa bo dame odpeljal na plažo, kjer bodo na plan prišla njegova prava čustva. Tudi pri Zlatku ne bo manjkalo plesa, zabave in novih sporov.
1:05:21
28. oddaja
Čeprav so nekateri kmetje o svojih favoritkah že povsem prepričani, drugi še vedno skrivajo prava čustva, kar bo povzročilo nove napetosti. V Ceriću bo jutro znova zaznamoval prepir, saj bo Valentina prepričana, da jo Toni in njegova mama opravljata za njenim hrbtom. Tudi pri Ivu v Pulju ne bo miru, saj bo Rivo vse bolj motilo, da kmet več pozornosti namenja drugim kandidatkam.
1:13:48
27. oddaja
Na kmetijah bodo znova vrela čustva in napetosti. Pri Željku bo prihod nove kandidatke povsem spremenil razmerja, njegova mama pa bo dekleta postavila pred poseben preizkus. Valentina in Toni se bosta zapletla v hud prepir, medtem ko bo pri Zlatku prihod nove gostje povzročil ljubosumje in očitke. Darko bo še vedno skrival svoja čustva, Ilija pa bo končno spoznal Rasemo.
1:04:26
26. oddaja
Tokrat bo voditeljica Anita znova poskrbela za veliko presenečenje. Željkovo druženje z izbrankami ob morju bo prekinil prihod skrivnostne ženske, ki bo v njem prebudila močna čustva. Tudi Ilijo čaka ponovno srečanje z znanim obrazom, ki ga bo skušal osvojiti s kuharskimi spretnostmi, napeto pa bo tudi pri Zlatku.
1:05:07
25. oddaja
Boj za naklonjenost kmetov postaja vse bolj napet. Pri Ivu nova kandidatka Riva ne bo deležna toplega sprejema, Milena pa mu bo očitala, da ji še ni namenil dovolj pozornosti. Zlatka bo presenetil prihod nove gostje, medtem ko bo Ivica Klaro povabil na pogovor na samem. Ob morju se bodo pri Željku prebudila močna čustva, saj bo Marija naredila vse, da izve, kaj v resnici čuti do nje.
1:03:59
24. oddaja
Na kmetijah bodo zavladali dvomi, ljubosumje in nova presenečenja. Med Tonijem in njegovimi kandidatkami se bodo čustva še bolj zapletla, Zlatko in Darko pa bosta dame presenetila s posebnimi doživetji. Ilija bo vse bolj razpet med svojimi čustvi, medtem ko bo Ruža prepričana, da je med njima nastala posebna vez. Napeto bo tudi pri Željku, kjer bodo na plan prišla dolgo potlačena čustva.
1:05:31
23. oddaja
Na kmetijah bo dan minil v znamenju ljubosumja in težkih odločitev. Med košnjo trave, peko peciva in prenovo domačij bodo med kandidatkami še vedno vrele napetosti. Največ čustev pa bodo prinesla izločanja, saj bodo morali štirje kmetje izbrati, katera dekleta zapuščajo šov. Ena izmed kandidatk bo celo sama ponudila odhod, a ostale njenim razlogom ne bodo povsem verjele.
1:20:09
22. oddaja
Pred prvimi izločanji bodo kmetje svoje kandidatke postavili pred nove preizkušnje. Ilija bo pripravil tekmovanje v pripravi pite, kjer bodo nekatera dekleta pokazala pravi tekmovalni duh. Darko bo svoje kandidatke odpeljal na bazen, kjer ga bodo skušale naučiti plavati, Željko pa bo med delom na vrtu in kopanjem v jezeru poskušal ugotoviti, katera izmed deklet si najbolj zasluži ostati na njegovi kmetiji.
1:10:15
21. oddaja
Na kmetijah bodo znova vrela čustva. Ivo se bo med kampiranjem povsem prepustil romantiki in poljubljal svoje kandidatke, Milena pa mu bo pripravila ganljivo presenečenje. Željko bo dame popeljal na kraj, kjer je nekoč zaprosil nekdanjo partnerico, kar bo Vesno znova spravilo v solze. Medtem bo Ilija iskal iskrene odgovore o ljubezni, a ga bodo besede ene izmed kandidatk povsem strle.
1:13:02
20. oddaja
Vožnja s traktorsko prikolico in pobiranje krompirja bosta pri Zlatku poskrbela za veliko smeha, a tudi nove prepire med kandidatkami. V Pulju bo Ivo pripravil kampiranje, Tamara pa bo prepričana, da je še vedno njegova favoritka, čeprav bo imel on povsem drugačne načrte. Medtem bo Željko naveličan nenehnih sporov in bo svoje dame soočil z iskrenim pogovorom.
1:14:32
19. oddaja
Na domačijah bo spet pestro, saj bodo dan zaznamovali delo, ljubosumni izpadi in strastni poljubi. Pri Zlatku se bo zabava zavlekla pozno v noč, jutro zatem pa bodo sledili novi očitki njegovim kandidatkam. V Pulju se bo boj za Iva med Katico in Tamaro še zaostril, medtem ko bo Vesna po prepiru z Marijo budno spremljala vsak korak svojih tekmic.
1:11:17
18. oddaja
Na posestvih bo dan poln dela, zabave in vse močnejših čustev. Ivica bo svojim kandidatkam pokazal živali, ob tem pa bo njegova povezanost z Ilono vse bolj očitna. Med Darkovimi dekleti bodo napetosti hitro naraščale, Valentina pa bo Tonija skušala osvojiti tudi z ljubosumnimi izpadi. Čustva bodo dokončno privrela na dan, ko bo Toni pred vsemi strastno poljubil svojo favoritko.
1:10:28
17. oddaja
Nov dan na kmetijah bodo zaznamovali napetost in novi prepiri. Toni in Valentina si bosta želela nekaj trenutkov zase, a bodo načrti hitro padli v vodo. Po burnem večeru bo Valentina budno spremljala vsak Tonijev korak, dodatno napetost pa bo povzročilo še njegovo nepričakovano priznanje. Medtem bo Zlatko vztrajal, da se dame lotijo dela, one pa bodo tudi tokrat iskale načine, kako se mu izogniti.
1:12:40
16. oddaja
Na kmetijah bo vse bolj napeto. Zlatka bo zmotilo, ker se dame ne bodo takoj lotile dela, Ilijeve kandidatke pa ne bodo navdušene nad njegovim gostoljubjem. Željko bo pripravil romantičen piknik, a med Vesno in Marijo se bodo kresale iskre zaradi nenehnega zbadanja. Medtem se bo Ivo zbližal s Katico, kar Tamari nikakor ne bo po volji.
1:04:10
15. oddaja
Po prihodu na kmetije bodo kandidatke prvič videle, kako njihovi kmetje zares živijo. Nekateri bodo navdušili z urejenostjo in izvirnostjo, hitro pa bodo nastale tudi prve težave zaradi razporeditve sob in spanja. Ilija bo svoje dame presenetil z nenavadno odločitvijo glede prenočevanja, Ivica pa bo v skrbeh čakal Ilonin prihod, medtem ko bo njegov načrt nastanitve marsikatero kandidatko pustil brez besed.
1:04:29
14. oddaja
Na kmetijah bo napočil čas za prve skupne trenutke. Željko, Zlatko in Ivica bodo svoje kandidatke pričakali z domačimi dobrotami, šopki in skrbno pripravljenim sprejemom, eden izmed kmetov pa jih bo takoj predstavil tudi svoji mami. Medtem med nekaterimi kandidatkami ne bo manjkalo zbadanja in napetosti.
1:12:12
13. oddaja
Po prvih ljubezenskih iskricah je napočil čas za prihod na kmetije. Ilija, Toni, Darko in Ivo bodo svoje izbranke pričakali z domačimi dobrotami, penino in posebnimi presenečenji, da bi naredili dober prvi vtis. Na kmetijah jim bodo kandidatke razkrile svoje življenjske zgodbe, želje in pričakovanja, medtem ko bodo prve simpatije dobile novo podobo.
1:01:14
12. oddaja
Po prvih zmenkih, poljubih, prepirih in zabavah kmete čaka najtežja odločitev sezone. Izbrati bodo morali tri kandidatke, ki jih bodo odpeljali na svoje kmetije. Toni bo tik pred odločitvijo povsem na trnih, pri Željku pa bo prišlo do nepričakovanega preobrata, saj ga bosta dve kandidatki zavrnili. Medtem bo Ilija priznal, da je odločitev že sprejel, a Ruža še vedno ni povsem prepričana v njuno zgodbo.
1:00:52
11. oddaja
Novi zabavni izzivi bodo med kmeti in kandidatkami zanetili še več tekmovalnosti, najbolj usklajen par pa si bo prislužil romantično večerjo. Medtem ko bodo nekateri uživali ob svečkah, bodo pri ostalih hitro vzniknili ljubosumje, očitki in napeti pogovori. Ena izmed kandidatk bo svojega kmeta celo iskala po drugih sobah, odločena, da mu končno pove, kar ji leži na duši.
1:00:18
10. oddaja
Novi zmenki bodo prinesli še več nepričakovanih potez in zapletov. Ivo se na enem izmed srečanj ne bo najbolje znašel, kandidatka pa ga bo spravila celo do solz. Medtem bo ena izmed izbrank strastno poljubila Ivico, kar bo močno presenetilo ostale kandidatke. A ko bo mladi kmet želel poljub vrniti dekletu, ki mu je najbolj pri srcu, ga bo čakalo hladno presenečenje.
1:04:45
9. oddaja
Novo skupno druženje bo še bolj vroče, saj se bodo zabavi prvič pridružila tudi zlata dekleta. Med nekaterimi kandidatkama bo hitro završalo zaradi ljubosumja, Ivo pa bo pred vsemi strastno poljubil eno izmed svojih dam. Tudi naslednje jutro ne bo mirno, saj bo obujanje spominov na burno noč sprožilo nove očitke, prepire in napetosti med kandidatkami.
1:05:59
8. oddaja
Zlata dekleta so končno prispela na kmetije in že prvi pogovori bodo povsem premešali razmerja med kandidatkami. Ivica bo ob srečanju z eno izmed deklet ostal brez besed in priznal, da se je zaljubil na prvi pogled, medtem ko bo med ostalimi hitro završalo od ljubosumja. Prvi pogledi in pogovori bodo razkrili nove simpatije, skupna zabava pa bo pokazala, ali so zlata dekleta že premešala karte in ogrozila položaj favoritinj.
1:02:07
7. oddaja
Prva zabava sezone bo postregla z veliko plesa, flirtanja in prvih poljubov, a tudi z napetimi obračuni. Nekatere kandidatke bodo kmete soočile z očitki, ker jim ne namenjajo dovolj pozornosti, pravo presenečenje pa bo razkritje skrivnega načrta med Tonijem in eno izmed deklet. Ob koncu večera bodo sledila še prva izločanja, pri katerih bo eden od kmetov šokiral z nepričakovano odločitvijo.
1:01:12
6. oddaja
Prvi zmenki bodo razkrili prve simpatije, dvome in neprijetna presenečenja. Ivo bo takoj začutil posebno kemijo z eno izmed kandidatk, Zlatko pa bo dame zasul z vprašanji in preverjal, kako domača so jim kmečka opravila. Darko bo nad nekaterimi navdušen, druge pa ga bodo hitro zmotile, medtem ko bo Ivica s svojo mirnostjo poskrbel za čustvene izpovedi. Toni pa bo ugotovil, da fotografije vendarle ne povedo vsega.
1:01:02
5. oddaja
Kandidatke iz Hrvaške in tujine so pripravljene na prvo veliko preizkušnjo nove sezone. Po pogovoru z Anito bo napočil trenutek za izbor zlatih deklet, kar bo med damami povzročilo pravo mešanico navdušenja in nelagodja. Medtem ko si bodo nekatere želele slišati svoje ime, bodo druge upale, da jih kmetje ne izberejo ...
1:00:50
4. oddaja
Kmete, ki so prejeli največ pisem, čaka težko pričakovano srečanje s kandidatkami, zato priprave potekajo na polno. Med britjem, izbiro oblačil in zadnjim prebiranjem pisem ne manjka nervoze, Toni pa bo prijatelju Ivu celo pobarval lase in brado za bolj mladosten videz. Medtem bodo kandidatke ob razkrivanju ljubezenskih načrtov že na poti proti kmetijam.
1:00:30
3. oddaja
Kmetje bodo končno izvedeli, koliko pisem so prejeli in kdo nadaljuje svojo ljubezensko pot. Med čakanjem na Anitino odločitev bodo napetost, samozavest in dvomi vse bolj naraščali. Nekateri bodo svojo srečo slavili na ves glas, drugi pa čustev ne bodo mogli skriti niti pred ostalimi kandidati.
59:38
2. oddaja
Pred prvim srečanjem z damami se bodo kmetje zbrali ob voditeljici Aniti, ki jim bo prinesla težko pričakovana pisma. Beseda bo tekla o idealnih partnericah, življenju na kmetiji in ljubezenskih pričakovanjih. Eden izmed kmetov bo vse presenetil z zgovornostjo, njegova neposrednost pa bo hitro sprožila napetosti in burne odzive med ostalimi kandidati.
1:16:27
1. oddaja
V 9. sezoni šova Ljubezen na vasi bo 11 osamljenih kmetov z različnih koncev Hrvaške in tujine iskalo svojo sorodno dušo. Nepričakovane ljubezenske iskrice bodo povezale na videz nezdružljive pare, ljubosumje, prepiri in celo fizični obračuni pa bodo zaznamovali napete dni na kmetijah. Med znanimi obrazi bo znova tudi slovenski kmet Sandi, ki bo razkril, zakaj se je v šov prijavil kar čez mejo. V iskanju iskrene ljubezni jih bo spremljala voditeljica Anita Martinović. Kdo bo našel srečo in komu bo ljubezen spremenila življenje?