Ljubezen na vasi - Sezona 9 - 39. oddaja

Ljubezen na vasi , Ljubav je na selu
Ljubezenski oddihi bodo postavljeni na novo preizkušnjo. Medtem ko se bodo nekateri pari vse bolj oddaljevali, bodo drugi že razmišljali o skupni prihodnosti. Tri kandidatke bodo vse glasneje izražale dvome o svojih kmetih, Valentina in Toni bosta načrtovala prihodnost, eden izmed zaljubljenih kmetov pa bo z romantično zaroko skušal dokazati, da je našel ljubezen svojega življenja.Prikaži več
Sezona 9Hrvaški šov Ljubezen na vasi prinaša nove kmete, nove vasi, nove drame, nove zabavne trenutke in seveda nove ljubezni. Niti med njimi povezuje voditeljica Anita Martinović.Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška
Sezona 8Hrvaški šov Ljubezen na vasi prinaša nove kmete, nove vasi, nove drame, nove zabavne trenutke in seveda nove ljubezni. Niti med njimi povezuje voditeljica Anita Martinović.Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška