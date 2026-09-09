Brave CF 108 - 2026 - Luka Vrtačić vs Ali Hodeib

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Brave CF 108 , Brave CF

2026 Epizoda 0

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Luka Vrtačić in Ali Hodeib ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.

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  • 2026

27:32
Brave CF 108 - 2026 - Andi Vrtačić vs Sofian Bouafia

Andi Vrtačić vs Sofian Bouafia

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Andi Vrtačić in Sofian Bouafia ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
36:08
Brave CF 108 - 2026 - Stephen Loman vs Lasha Abramishvili

Stephen Loman vs Lasha Abramishvili

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Stephen Loman in Lasha Abramishvili ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
32:50
Brave CF 108 - 2026 - Mathias Prehofer vs Walter Cogliandro

Mathias Prehofer vs Walter Cogliandro

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Mathias Prehofer in Walter Cogliandro ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
24:16
Brave CF 108 - 2026 - Domen Drnovšek vs Erik Pletikos

Domen Drnovšek vs Erik Pletikos

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Domen Drnovšek in Erik Pletikos ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
16:12
Brave CF 108 - 2026 - Amil Tutić vs Ivan Kiš

Amil Tutić vs Ivan Kiš

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Amil Tutić in Ivan Kiš ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
33:12
Brave CF 108 - 2026 - Maja Drnovšek vs Aleksandra Sokołowska

Maja Drnovšek vs Aleksandra Sokołowska

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Maja Drnovšek in Aleksandra Sokołowska ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
19:51
Brave CF 108 - 2026 - Luka Vrtačić vs Ali Hodeib

Luka Vrtačić vs Ali Hodeib

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Luka Vrtačić in Ali Hodeib ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
19:21
Brave CF 108 - 2026 - Patrick Pereša vs Filip Vidak

Patrick Pereša vs Filip Vidak

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Filip Vidak in Patrick Pereša ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.
13:21
Brave CF 108 - 2026 - Roni Pavlovic vs Nejc Rupreht

Roni Pavlovic vs Nejc Rupreht

5. 9. 2026 - Sobotni večer je v Puli prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije Brave. Na Brave 108 sta se v kletki pomerila Roni Pavlovic in Nejc Rupreht ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Pule.

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