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Magazin Lige prvakov

Magazin Lige prvakov , UEFA Liga prvakov

2026/2027 Epizoda 1

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.

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  • 2026/2027

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  • 2026/2027