Magazin Lige prvakov , UEFA Liga prvakov
Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.Prikaži več
2026/2027Magazin Lige prvakovOddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.Žanr: ŠportDržava: Slovenija