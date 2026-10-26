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Magazin Lige prvakov

Magazin Lige prvakov , UEFA Liga prvakov

2026/2027 Epizoda 8

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.

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  • 2026/2027

22:27
Magazin Lige prvakov - 2026/2027 - 8. oddaja

8. oddaja

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.
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22:43
Magazin Lige prvakov - 2026/2027 - 7. oddaja

7. oddaja

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.
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23:14
Magazin Lige prvakov - 2026/2027 - 5. oddaja

5. oddaja

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.
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22:30
Magazin Lige prvakov - 2026/2027 - 4. oddaja

4. oddaja

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.
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23:13
Magazin Lige prvakov - 2026/2027 - 3. oddaja

3. oddaja

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.
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22:20
Magazin Lige prvakov - 2026/2027 - 2. oddaja

2. oddaja

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.
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22:53
Magazin Lige prvakov - 2026/2027 - 1. oddaja

1. oddaja

Oddaja spada v obvezen repertoar ogleda ljubiteljev nogometa in ponuja celovit pregled vseh pomembnih dogodkov posameznih igralnih dni ter številna zakulisna dogajanja pri klubih, ki nastopajo v tem najprestižnejšem nogometnem tekmovanju v Evropi. Vsebina je tudi zabavnega značaja, saj razkriva številne zanimive podrobnosti iz privatnega življenja nogometnih zvezdnikov, ki širšemu krogu gledalcev niso poznana.
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