UEFA Liga prvakov - 2. krog
UEFA Liga prvakov - 2. krog , UEFA Liga prvakov
14. 10. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Manchester City in PSG ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Manchestera.Prikaži več
2026/2027UEFA Liga prvakov - 2. krogDrugi krog Lige prvakov prinaša dva odmevna obračuna: Manchester United se pomeri z Atlético de Madridom, Paris Saint-Germain pa z Manchester Cityjem. Evropski velikani se borijo za pomembne točke v ligaškem delu tekmovanja.Žanr: Šport, NogometDržava: Združeno kraljestvo, Španija
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Manchester City - PSG
14. 10. 2026 - Sredin večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Manchester City in PSG ter poskrbela za obračun dveh evropskih nogometnih velikanov. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega spektakla iz Manchestera.