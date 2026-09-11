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UEFA Liga prvakov - 1. krog

UEFA Liga prvakov - 1. krog , UEFA Liga prvakov

2026/2027 Epizoda 0

10. 9. 2026 - Četrtkov večer je bil rezerviran za največji oder evropskega klubskega nogometa – UEFA Ligo prvakov. Na zelenici sta se pomerila Manchester United in Sabah , oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek nogometnega večera.

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  • 2026/2027

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