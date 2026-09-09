Portugalska liga Betlic - 5. krog
Portugalska liga Betlic - 5. krog , Liga Portugal Betclic
5. 9. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za obračun 5. kroga portugalske lige. V Funchali sta se srečala Maritimo in Benfica ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.Prikaži več
2026/2027Portugalska liga Betlic - 5. krogV 5. krogu portugalskega prvenstva se boj za pomembne točke nadaljuje. Porto pričakuje Moreirense, Benfica gostuje pri Marítimu, Sporting pa se bo pred domačimi navijači pomeril z Nacionalom.Žanr: Šport, NogometDržava: Portugalska
NapovednikPortugalska liga Betlic - 5. krogV 5. krogu portugalskega prvenstva se boj za pomembne točke nadaljuje. Porto pričakuje Moreirense, Benfica gostuje pri Marítimu, Sporting pa se bo pred domačimi navijači pomeril z Nacionalom.Žanr: športDržava: Portugalska
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Maritimo - Benfica
5. 9. 2026 - Nogometna sobota je bila rezervirana za obračun 5. kroga portugalske lige. V Funchali sta se srečala Maritimo in Benfica ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.