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Portugalska liga Betclic - 8. krog

Portugalska liga Betclic - 8. krog , Liga Portugal Betclic

2026/2027 Epizoda 0

10. 10. 2026 - Nogometna nedelja je bila rezervirana za derbi 8. kroga portugalske lige. Srečala sta se Maritimo in Porto ter poskrbela za nov razburljiv večer na zelenici. Oglejte si celotno tekmo in podoživite vsak trenutek obračuna.

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  • Napovednik

  • 2026/2027