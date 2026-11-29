2026 Epizoda 0

28. 11. 2026 - Sobota je v Mariboru prinesla nov večer vrhunskega boksa pod okriljem organizacije Red Zone Fight Night. Na dogodku RZF 1 sta se v ringu pomerila Marko the Axe in Patrick Jerković ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, napetost ter razburljivo dogajanje iz Maribora.

Prikaži več