2026 26 min

Po letih poškodb, težkih preizkušenj in negotovosti je Marc Márquez pred sezono 2025 sprejel drzno odločitev ter se pridružil tovarniški ekipi Ducati. Dokumentarni film razkriva njegovo izjemno sezono, v kateri se je znova povzpel na vrh motociklističnega sveta in osvojil naslov svetovnega prvaka v razredu MotoGP. Ob ekskluzivnih posnetkih iz zakulisja spremljamo tudi rivalstvo s Francescom Bagnaio ter poseben boj za naslov z bratom Álexom Márquezom. Zgodba o vrnitvi, družinskem rivalstvu in vztrajnosti, ki je zaznamovala eno najbolj odmevnih sezon v zgodovini MotoGP

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