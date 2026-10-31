FNC 34 - 2026 - Martin Horsch vs Nikita Zelinskyi

FNC 34 , FNC
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.Prikaži več
2026V Skopju bo vrhunec dogodka FNC 34 obračun za naslov prvaka lahke kategorije, v katerem bo Lom-Ali Eskiev branil šampionski pas proti Marku Bojkoviću. Čaka nas večer borilnih izzivov, ki ga bo zaznamoval boj za prestižno lovoriko.Žanr: Šport, MMADržava: Makedonija
20:54
Lom-Ali Eskiev vs Marko Bojković
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
13:13
Todorche Cvetkov vs Miljan Rovcanin
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
17:24
Alen Amedovski vs Tato Primera
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
31:01
Khanbulat Irisbiev vs Antonio Budimir
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
24:22
Nemanja Nikolić vs Jivko Stoimenov
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
16:53
Anastasios Chatzigeorgiadis vs Gheorghe Balaur
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
17:42
Nikola Đurđev vs Dino Starcevic
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
16:23
Kikadze Bondo vs Elias Erber
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
15:11
Marko Trajanovski vs Luka Lainović
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
31:02
Martin Horsch vs Nikita Zelinskyi
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se borca v kletki podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.
22:35
Daniela Aleksovska vs Asimenia Chatzopoulou
24. 10. 2026 - Sobotni večer je v Skopju prinesel novo poglavje regionalne MMA scene in spektakel organizacije FNC. Na FNC 34 sta se v kletki pomerila Daniela Aleksovska in Asimenia Chatzopoulou ter se podala v neizprosen boj za zmago. Oglejte si celoten obračun in podoživite vsak udarec, trenutek napetosti ter eksplozijo adrenalina iz Skopja.