Maša in medved - Sezona 7 - Ustvarjanje

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Maša in medved , Masha and the Bear

Sezona 7 Epizoda 1

Medo se odpravlja na ribarjenje, a mu Maša tega ne dovoli. Odločila se je namreč, da bo ustvarjala, mali umetniki pa ves čas potrebujejo nekaj za pod zob. Hranjenje se kmalu spremeni v tekmovanje, kdo je večji umetnik. Maša ali medo?

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  • Sezona 7

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  • Sezona 5

  • Sezona 3

  • Sezona 2

  • Sezona 1

7:33
Maša in medved - Sezona 7 - Nezaželeni gost

26. Nezaželeni gost

Medo bi rad spet ribaril, Maša pa bi se veliko raje igrala z mladima jetijema. Izkaže se, da je igra z malima falotkoma res precej bolj zabavna, a hkrati tudi precej bolj utrudljiva. Lovljenje nesramnega planinca res ni mačji kašelj.
7:32
Maša in medved - Sezona 7 - Vse za zob

25. Vse za zob

Maša izgubi mlečni zobek in ga ponosno pokaže vsem prijateljem. Mala čarovnica Vivi je še posebno navdušena. Mašo odpelje v skrivno domovanje, kjer prebiva zobna miška in se z njo začne pogajati za pravično plačilo.
7:32
Maša in medved - Sezona 7 - Dogodivščine v megli

24. Dogodivščine v megli

Maša in ježek se igrata skrivalnice, ko se nenadoma dvigne gosta megla. Ravno takrat se v gozd odpravijo tudi medo, medvedka, športnik medo in volkca, ki so jima zadišale ribe. Kmalu nastane prava zmešnjava.
7:25
Maša in medved - Sezona 7 - Izgubljeni svet

23. Izgubljeni svet

Maša in medo se odpravita na goro, kjer bi medo rad v miru slikal, Maša pa bi rada poiskala jetije, ki naj bi živeli na gori. In res kmalu v ledu odkrije dva mala kosmata pobalina, ki sta še bolj divja kot ona.
7:27
Maša in medved - Sezona 7 - Ne izgubi glave!

22. Ne izgubi glave!

Medo in Maša nabirata gobe, v bližnjem hotelu pa pripravljajo zabavo za otroke, ki jih bo zabaval medved. Kmalu pride do simpatične zmešnjave. Mašin medo zabava otroke, Timon, preoblečen v medveda, pa Mašo.
7:42
Maša in medved - Sezona 7 - Začarana knjiga

21. Začarana knjiga

Maša sreča mlado čarovnico Vivi, ki je spremenila babičino knjigo urokov v vijoličasto žabo. Maša in Vivi skleneta zavezništvo, ki kmalu preraste v prijateljstvo, in skupaj se podata na lov za izmuzljivo žabo, da bi rešili začarano knjigo.
7:30
Maša in medved - Sezona 7 - Čarovna teleportacija

20. Čarovna teleportacija

Mašin kuža med igro pri medotu najde čarobno palico za teleportacijo in kar naenkrat se vse in vsi znajdejo na povsem drugih koncih gozda. Medo in prijatelji skujejo načrt, kako bodo kužku odvzeli peklensko palico.
7:26
Maša in medved - Sezona 7 - Divji januar

19. Divji januar

Mašin dobri prijatelj Januar izgubi čarobno palico, s katero meseci leta nadzorujejo vreme. Maša takoj zaviha rokave in mu jo pomaga iskati, a zdi se, da je izpuhtela kot kafra. Januar bo v velikih težavah, če ne bo našel palice.
7:28
Maša in medved - Sezona 7 - Spolzek kot zajček

18. Spolzek kot zajček

Medo in Maša se lotita pranja perila, a Maša v vodo vmeša preveč mila. Zajček, ki po nesreči pade v vodo, postane tako spolzek, da ga nihče ne more zagrabiti, kar mali falot takoj izkoristi in se odpravi na pustolovščino.
7:27
Maša in medved - Sezona 7 - Vsi na krov

17. Vsi na krov

Za en dan se Maša in mali panda spremenita v čisto prava pomorščaka. Z medvedko zaženejo njeno barko in se odpravijo na izlet. Brez zapletov seveda ne bo šlo in res se kmalu znajdejo v škripcih.
7:38
Maša in medved - Sezona 7 - Divja pustolovščina

16. Divja pustolovščina

Maša se za en dan odpravi v velemesto in svojim otročičkom obljubi darila. Seveda samo, če bodo pridni, se razume. Nič sladoleda, nič sedenja pred televizijo in nič pohajkovanja po gozdu. Jo kdo uboga? Seveda ne.
7:43
Maša in medved - Sezona 7 - Moja pesem, moje sanje

15. Moja pesem, moje sanje

Maša za novoletno darilo dobi pojočo zvezdico, ki si jo že dolgo želi. Ko pritisneš nanjo, zvezdica zapoje nalezljiv novoletni napev, ki pa začne gozdnim prebivalcem hitro presedati. Le Maša se napeva ne naveliča in ne naveliča.
7:16
Maša in medved - Sezona 7 - Za zaprtimi vrati

14. Za zaprtimi vrati

Maša se tokrat loti medotove shrambe. Čisto je navdušena nad njo, zdi se ji prava zakladnica. V njej se lahko igra, ustvarja, čisti zvonce za kolesa, se sladka z marmelado in celo ribari. Medotu pa to ni prav nič všeč in hitro zamenja vrata.
7:34
Maša in medved - Sezona 7 - Dan šaljivcev

13. Dan šaljivcev

Dan šaljivcev je in Maša je na ta dan prav posebno poredna. Z malim pando ves dan uganjata norčije. Najbolj jo skupi medo, ki ima kmalu vsega dovolj in jima pripravi prvovrstno prvoaprilsko dogodivščino.
7:29
Maša in medved - Sezona 7 - Ne prodajaj mi volka v žaklju

12. Ne prodajaj mi volka v žaklju

Maša je prepričana, da je medo vse bolj divji, zato mu predlaga, naj si omisli hišnega ljubljenčka. Že isti dan k njemu privleče v kuža preoblečenega volkca, kar medota takoj pomiri. Dokler mu volkec ne izprazni shrambe.
7:21
Maša in medved - Sezona 7 - Moj mali cukrček

11. Moj mali cukrček

Maša si omisli novega dojenčka, ki ga bo vestno previjala in ga hranila. Njen novi ljubljenček postane ježek, ki pa ne more biti pri miru in samo čaka na priložnost, da bi se izmuznil iz hiše. Ga bo Maša lahko ukrotila?
7:46
Maša in medved - Sezona 7 - V kraljestvu prestiža

10. V kraljestvu prestiža

Sredi gozda zraste prestižen hotel in vse, kar mu manjka, je uglajen natakar. Mašina pujsa Rožica že dolgo sanja o tem, da bi stregla v prestižnem hotelu, zato začne pridno brusiti svoje natakarske veščine.
7:31
Maša in medved - Sezona 7 - Strah ima volčje oči

9. Strah ima volčje oči

Reševalno vozilo volkcev povsem razpade, a Maša hitro najde rešitev. Vozilo bo popravil medo! Volkca pošlje v medotovo hišo, da ga pripeljeta in bo čim prej začel s popravilom. A pingvinček volkca zamenja za vlomilca in jima nastavlja številne pasti.
7:25
Maša in medved - Sezona 7 - Me ljubi, ali ne?

8. Me ljubi, ali ne?

Pujsa Rožica je obupana! S trganjem cvetov na rožicah ugotovi, da je nihče ne ljubi. Zato začne iskati nekoga, ki bi jo imel vsaj malo rad in pri tem povsem pozabi, da jo imajo prijatelji neskončno radi.
7:51
Maša in medved - Sezona 7 - Intenzivni trening

7. Intenzivni trening

Maša med sprehodom naleti na športnika medota in se odloči, da ga bo spremenila v šampiona vseh šampionov. Pripravi mu tako intenziven trening, da povsem izčrpani ubožec pristane na nosilih.
7:28
Maša in medved - Sezona 7 - Mnogo hrupa za nič

6. Mnogo hrupa za nič

Maša izgubi medotovo najljubšo značko. Joj, prejoj, kaj pa zdaj? Nič, Maša zaviha rokave in se s pomočjo volkcev loti iskanja, zaradi česar v gozdu izbruhne popolni kaos. Značko pa jim le uspe najti.
7:40
Maša in medved - Sezona 7 - Princeska in pošast

5. Princeska in pošast

V gozd in naravnost v medotovo hiško prilomastita vplivneža, ki ju ne zanima drugega kot všečki in snemanje filmčkov. A navihana Maša ju takoj izkoristi za svojo igro. Ženska bo princeska, medo pa strašni zmaj.
7:43
Maša in medved - Sezona 7 - Nenasitna reševalca

4. Nenasitna reševalca

Med kuharskim podvigom medo po nesreči izstreli Mašo, ki poleti kot raketa. K sreči jo ujameta volkca in za nagrado dobita slastne hrenovke. Ker so jima ponudili prst, nenasitna prebrisanca takoj zagrabita roko in hitro začneta reševati vse po vrsti.
7:41
Maša in medved - Sezona 7 - Smola, smola

3. Smola, smola

Maša prebudi medota iz globokega zimskega spanja in kmalu z grozo ugotovi, da se ga je čez zimo prijela strašanska smola. Da bi čim hitreje pregnala medotovo novonastalo smolo, začne iskati primerne amulete, ki prinašajo srečo.
7:46
Maša in medved - Sezona 7 - Limonada

2. Limonada

Medo povabi medvedko na limonado. Nepovabljena pride tudi Maša in se hitro odloči, da bo tudi sama pripravila vedro limonade. Težava pa nastane, ker so za limonado potrebne limone, te pa rastejo le na medotovem skrbno urejenem vrtičku.
7:29
Maša in medved - Sezona 7 - Ustvarjanje

1. Ustvarjanje

Medo se odpravlja na ribarjenje, a mu Maša tega ne dovoli. Odločila se je namreč, da bo ustvarjala, mali umetniki pa ves čas potrebujejo nekaj za pod zob. Hranjenje se kmalu spremeni v tekmovanje, kdo je večji umetnik. Maša ali medo?

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