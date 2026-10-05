Maša in medved - Sezona 7 - Smola, smola

Maša in medved , Masha and the Bear
Maša prebudi medota iz globokega zimskega spanja in kmalu z grozo ugotovi, da se ga je čez zimo prijela strašanska smola. Da bi čim hitreje pregnala medotovo novonastalo smolo, začne iskati primerne amulete, ki prinašajo srečo.Prikaži več
Sezona 7Maša in medved sta junaka iz ruskih pravljic, ki ju poznajo vsi ruski otroci. Le da sta se v seriji oba iz starodavnih časov preselila v sodobni svet. Njuno prijateljstvo pa je še zmeraj nekaj posebnega. Maša je mala zvedava deklica, ki ne more biti niti minute pri miru, poleg tega jo zanima prav vsaka reč, ki se znajde v njeni bližini. Medved pa je njeno pravo nasprotje. Ogromen, miren in od vsega najbolj ljubi udobje in tišino. A odkar pozna Mašo, je stalno v pričakovanju novih pustolovščin, v katere ga bo zagotovo potegnila Maša.Žanr: Animacija, Otroški, Družinski
Sezona 6Maša in medved sta junaka iz ruskih pravljic, ki ju poznajo vsi ruski otroci. Le da sta se v seriji oba iz starodavnih časov preselila v sodobni svet. Njuno prijateljstvo pa je še zmeraj nekaj posebnega. Maša je mala zvedava deklica, ki ne more biti niti minute pri miru, poleg tega jo zanima prav vsaka reč, ki se znajde v njeni bližini. Medved pa je njeno pravo nasprotje. Ogromen, miren in od vsega najbolj ljubi udobje in tišino. A odkar pozna Mašo, je stalno v pričakovanju novih pustolovščin, v katere ga bo zagotovo potegnila Maša.Žanr: Animacija, Otroški, Družinski
Sezona 5Maša in medved sta junaka iz ruskih pravljic, ki ju poznajo vsi ruski otroci. Le da sta se v seriji oba iz starodavnih časov preselila v sodobni svet. Njuno prijateljstvo pa je še zmeraj nekaj posebnega. Maša je mala zvedava deklica, ki ne more biti niti minute pri miru, poleg tega jo zanima prav vsaka reč, ki se znajde v njeni bližini. Medved pa je njeno pravo nasprotje. Ogromen, miren in od vsega najbolj ljubi udobje in tišino. A odkar pozna Mašo, je stalno v pričakovanju novih pustolovščin, v katere ga bo zagotovo potegnila Maša.Žanr: Animacija, Otroški, Družinski
Sezona 3Maša in medved sta junaka iz ruskih pravljic, ki ju poznajo vsi ruski otroci. Le da sta se v seriji oba iz starodavnih časov preselila v sodobni svet. Njuno prijateljstvo pa je še zmeraj nekaj posebnega. Maša je mala zvedava deklica, ki ne more biti niti minute pri miru, poleg tega jo zanima prav vsaka reč, ki se znajde v njeni bližini. Medved pa je njeno pravo nasprotje. Ogromen, miren in od vsega najbolj ljubi udobje in tišino. A odkar pozna Mašo, je stalno v pričakovanju novih pustolovščin, v katere ga bo zagotovo potegnila Maša.Žanr: Animacija, Otroški, Družinski
Sezona 2Maša in medved sta junaka iz ruskih pravljic, ki ju poznajo vsi ruski otroci. Le da sta se v seriji oba iz starodavnih časov preselila v sodobni svet. Njuno prijateljstvo pa je še zmeraj nekaj posebnega. Maša je mala zvedava deklica, ki ne more biti niti minute pri miru, poleg tega jo zanima prav vsaka reč, ki se znajde v njeni bližini. Medved pa je njeno pravo nasprotje. Ogromen, miren in od vsega najbolj ljubi udobje in tišino. A odkar pozna Mašo, je stalno v pričakovanju novih pustolovščin, v katere ga bo zagotovo potegnila Maša.Žanr: Animacija, Otroški, Družinski
Sezona 1Maša in medved sta junaka iz ruskih pravljic, ki ju poznajo vsi ruski otroci. Le da sta se v seriji oba iz starodavnih časov preselila v sodobni svet. Njuno prijateljstvo pa je še zmeraj nekaj posebnega. Maša je mala zvedava deklica, ki ne more biti niti minute pri miru, poleg tega jo zanima prav vsaka reč, ki se znajde v njeni bližini. Medved pa je njeno pravo nasprotje. Ogromen, miren in od vsega najbolj ljubi udobje in tišino. A odkar pozna Mašo, je stalno v pričakovanju novih pustolovščin, v katere ga bo zagotovo potegnila Maša.Žanr: Animacija, Otroški, Družinski
7:33
26. Nezaželeni gost
Medo bi rad spet ribaril, Maša pa bi se veliko raje igrala z mladima jetijema. Izkaže se, da je igra z malima falotkoma res precej bolj zabavna, a hkrati tudi precej bolj utrudljiva. Lovljenje nesramnega planinca res ni mačji kašelj.
7:32
25. Vse za zob
Maša izgubi mlečni zobek in ga ponosno pokaže vsem prijateljem. Mala čarovnica Vivi je še posebno navdušena. Mašo odpelje v skrivno domovanje, kjer prebiva zobna miška in se z njo začne pogajati za pravično plačilo.
7:32
24. Dogodivščine v megli
Maša in ježek se igrata skrivalnice, ko se nenadoma dvigne gosta megla. Ravno takrat se v gozd odpravijo tudi medo, medvedka, športnik medo in volkca, ki so jima zadišale ribe. Kmalu nastane prava zmešnjava.
7:25
23. Izgubljeni svet
Maša in medo se odpravita na goro, kjer bi medo rad v miru slikal, Maša pa bi rada poiskala jetije, ki naj bi živeli na gori. In res kmalu v ledu odkrije dva mala kosmata pobalina, ki sta še bolj divja kot ona.
7:27
22. Ne izgubi glave!
Medo in Maša nabirata gobe, v bližnjem hotelu pa pripravljajo zabavo za otroke, ki jih bo zabaval medved. Kmalu pride do simpatične zmešnjave. Mašin medo zabava otroke, Timon, preoblečen v medveda, pa Mašo.
7:42
21. Začarana knjiga
Maša sreča mlado čarovnico Vivi, ki je spremenila babičino knjigo urokov v vijoličasto žabo. Maša in Vivi skleneta zavezništvo, ki kmalu preraste v prijateljstvo, in skupaj se podata na lov za izmuzljivo žabo, da bi rešili začarano knjigo.
7:30
20. Čarovna teleportacija
Mašin kuža med igro pri medotu najde čarobno palico za teleportacijo in kar naenkrat se vse in vsi znajdejo na povsem drugih koncih gozda. Medo in prijatelji skujejo načrt, kako bodo kužku odvzeli peklensko palico.
7:26
19. Divji januar
Mašin dobri prijatelj Januar izgubi čarobno palico, s katero meseci leta nadzorujejo vreme. Maša takoj zaviha rokave in mu jo pomaga iskati, a zdi se, da je izpuhtela kot kafra. Januar bo v velikih težavah, če ne bo našel palice.
7:28
18. Spolzek kot zajček
Medo in Maša se lotita pranja perila, a Maša v vodo vmeša preveč mila. Zajček, ki po nesreči pade v vodo, postane tako spolzek, da ga nihče ne more zagrabiti, kar mali falot takoj izkoristi in se odpravi na pustolovščino.
7:27
17. Vsi na krov
Za en dan se Maša in mali panda spremenita v čisto prava pomorščaka. Z medvedko zaženejo njeno barko in se odpravijo na izlet. Brez zapletov seveda ne bo šlo in res se kmalu znajdejo v škripcih.
7:38
16. Divja pustolovščina
Maša se za en dan odpravi v velemesto in svojim otročičkom obljubi darila. Seveda samo, če bodo pridni, se razume. Nič sladoleda, nič sedenja pred televizijo in nič pohajkovanja po gozdu. Jo kdo uboga? Seveda ne.
7:43
15. Moja pesem, moje sanje
Maša za novoletno darilo dobi pojočo zvezdico, ki si jo že dolgo želi. Ko pritisneš nanjo, zvezdica zapoje nalezljiv novoletni napev, ki pa začne gozdnim prebivalcem hitro presedati. Le Maša se napeva ne naveliča in ne naveliča.
7:16
14. Za zaprtimi vrati
Maša se tokrat loti medotove shrambe. Čisto je navdušena nad njo, zdi se ji prava zakladnica. V njej se lahko igra, ustvarja, čisti zvonce za kolesa, se sladka z marmelado in celo ribari. Medotu pa to ni prav nič všeč in hitro zamenja vrata.
7:34
13. Dan šaljivcev
Dan šaljivcev je in Maša je na ta dan prav posebno poredna. Z malim pando ves dan uganjata norčije. Najbolj jo skupi medo, ki ima kmalu vsega dovolj in jima pripravi prvovrstno prvoaprilsko dogodivščino.
7:29
12. Ne prodajaj mi volka v žaklju
Maša je prepričana, da je medo vse bolj divji, zato mu predlaga, naj si omisli hišnega ljubljenčka. Že isti dan k njemu privleče v kuža preoblečenega volkca, kar medota takoj pomiri. Dokler mu volkec ne izprazni shrambe.
7:21
11. Moj mali cukrček
Maša si omisli novega dojenčka, ki ga bo vestno previjala in ga hranila. Njen novi ljubljenček postane ježek, ki pa ne more biti pri miru in samo čaka na priložnost, da bi se izmuznil iz hiše. Ga bo Maša lahko ukrotila?
7:46
10. V kraljestvu prestiža
Sredi gozda zraste prestižen hotel in vse, kar mu manjka, je uglajen natakar. Mašina pujsa Rožica že dolgo sanja o tem, da bi stregla v prestižnem hotelu, zato začne pridno brusiti svoje natakarske veščine.
7:31
9. Strah ima volčje oči
Reševalno vozilo volkcev povsem razpade, a Maša hitro najde rešitev. Vozilo bo popravil medo! Volkca pošlje v medotovo hišo, da ga pripeljeta in bo čim prej začel s popravilom. A pingvinček volkca zamenja za vlomilca in jima nastavlja številne pasti.
7:25
8. Me ljubi, ali ne?
Pujsa Rožica je obupana! S trganjem cvetov na rožicah ugotovi, da je nihče ne ljubi. Zato začne iskati nekoga, ki bi jo imel vsaj malo rad in pri tem povsem pozabi, da jo imajo prijatelji neskončno radi.
7:51
7. Intenzivni trening
Maša med sprehodom naleti na športnika medota in se odloči, da ga bo spremenila v šampiona vseh šampionov. Pripravi mu tako intenziven trening, da povsem izčrpani ubožec pristane na nosilih.
7:28
6. Mnogo hrupa za nič
Maša izgubi medotovo najljubšo značko. Joj, prejoj, kaj pa zdaj? Nič, Maša zaviha rokave in se s pomočjo volkcev loti iskanja, zaradi česar v gozdu izbruhne popolni kaos. Značko pa jim le uspe najti.
7:40
5. Princeska in pošast
V gozd in naravnost v medotovo hiško prilomastita vplivneža, ki ju ne zanima drugega kot všečki in snemanje filmčkov. A navihana Maša ju takoj izkoristi za svojo igro. Ženska bo princeska, medo pa strašni zmaj.
7:43
4. Nenasitna reševalca
Med kuharskim podvigom medo po nesreči izstreli Mašo, ki poleti kot raketa. K sreči jo ujameta volkca in za nagrado dobita slastne hrenovke. Ker so jima ponudili prst, nenasitna prebrisanca takoj zagrabita roko in hitro začneta reševati vse po vrsti.
7:41
3. Smola, smola
Maša prebudi medota iz globokega zimskega spanja in kmalu z grozo ugotovi, da se ga je čez zimo prijela strašanska smola. Da bi čim hitreje pregnala medotovo novonastalo smolo, začne iskati primerne amulete, ki prinašajo srečo.
7:46
2. Limonada
Medo povabi medvedko na limonado. Nepovabljena pride tudi Maša in se hitro odloči, da bo tudi sama pripravila vedro limonade. Težava pa nastane, ker so za limonado potrebne limone, te pa rastejo le na medotovem skrbno urejenem vrtičku.