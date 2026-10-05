Maša in medved - Sezona 7 - Začarana knjiga

Maša in medved - Sezona 7

2023

Maša in medved sta junaka iz ruskih pravljic, ki ju poznajo vsi ruski otroci. Le da sta se v seriji oba iz starodavnih časov preselila v sodobni svet. Njuno prijateljstvo pa je še zmeraj nekaj posebnega. Maša je mala zvedava deklica, ki ne more biti niti minute pri miru, poleg tega jo zanima prav vsaka reč, ki se znajde v njeni bližini. Medved pa je njeno pravo nasprotje. Ogromen, miren in od vsega najbolj ljubi udobje in tišino. A odkar pozna Mašo, je stalno v pričakovanju novih pustolovščin, v katere ga bo zagotovo potegnila Maša.