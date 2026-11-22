MasterChef Avstralija , MasterChef Australia
V kuhinji MasterChef Avstralija se začenja nova sezona, v kateri se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za prestižni naslov. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi in gostovanja priznanih chefov. Tekmovalci spoznajo tri nove sodnike, ki jim podelijo predpasnike. Nato sledi veliko presenečenje, saj v kuhinjo vstopi svetovno znani chef Jamie Oliver.Prikaži več
Sezona 1415. sezona šova MasterChef Avstralija obljublja sezono polno skrivnosti in presenečenj. Med seboj se bo pomerilo 18 tekmovalcev, ki bodo tokrat lahko osvojili ''predpasnik druge priložnosti'' ter se borili za imuniteto z zmago v kuharskem izzivu proti profesionalnemu kuharju. Ustvarjali bodo pod budnim očesom sodnikov Jocka Zonfrilla, Andyja Allena in Melisse Leong, ocenjevali pa jih bodo tudi gostujoči priznani kuharji. Kdo bo navdušil s svojimi kreacijami in osvojil laskavi naziv MasterChef Avstralije?Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Avstralija
Sezona 1515. sezona šova MasterChef Avstralija obljublja sezono polno skrivnosti in presenečenj. Med seboj se bo pomerilo 18 tekmovalcev, ki bodo tokrat lahko osvojili ''predpasnik druge priložnosti'' ter se borili za imuniteto z zmago v kuharskem izzivu proti profesionalnemu kuharju. Ustvarjali bodo pod budnim očesom sodnikov Jocka Zonfrilla, Andyja Allena in Melisse Leong, ocenjevali pa jih bodo tudi gostujoči priznani kuharji. Kdo bo navdušil s svojimi kreacijami in osvojil laskavi naziv MasterChef Avstralije?Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Avstralija
Sezona 1615. sezona šova MasterChef Avstralija obljublja sezono polno skrivnosti in presenečenj. Med seboj se bo pomerilo 18 tekmovalcev, ki bodo tokrat lahko osvojili ''predpasnik druge priložnosti'' ter se borili za imuniteto z zmago v kuharskem izzivu proti profesionalnemu kuharju. Ustvarjali bodo pod budnim očesom sodnikov Jocka Zonfrilla, Andyja Allena in Melisse Leong, ocenjevali pa jih bodo tudi gostujoči priznani kuharji. Kdo bo navdušil s svojimi kreacijami in osvojil laskavi naziv MasterChef Avstralije?Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
1:17:09
1. oddaja
V kuhinji MasterChef Avstralija se začenja nova sezona, v kateri se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za prestižni naslov. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi in gostovanja priznanih chefov. Tekmovalci spoznajo tri nove sodnike, ki jim podelijo predpasnike. Nato sledi veliko presenečenje, saj v kuhinjo vstopi svetovno znani chef Jamie Oliver.