MasterChef Avstralija - Sezona 14

2022

15. sezona šova MasterChef Avstralija obljublja sezono polno skrivnosti in presenečenj. Med seboj se bo pomerilo 18 tekmovalcev, ki bodo tokrat lahko osvojili ''predpasnik druge priložnosti'' ter se borili za imuniteto z zmago v kuharskem izzivu proti profesionalnemu kuharju. Ustvarjali bodo pod budnim očesom sodnikov Jocka Zonfrilla, Andyja Allena in Melisse Leong, ocenjevali pa jih bodo tudi gostujoči priznani kuharji. Kdo bo navdušil s svojimi kreacijami in osvojil laskavi naziv MasterChef Avstralije?