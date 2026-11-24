MasterChef Avstralija , MasterChef Australia
Sodnica Sofia Levin tekmovalcem pripravi izziv, v katerem morajo ustvariti jed, ki se ji sodniki preprosto ne bodo mogli upreti. Pri izbiri sestavin in okusov imajo priložnost pokazati svojo ustvarjalnost ter kuharsko znanje. Pet najboljših si bo priborilo mesto v prvem izzivu za imuniteto in priložnost, da se izognejo prvemu izločanju sezone.Prikaži več
Sezona 14V 16. sezoni kuharskega šova MasterChef Avstralija se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za naslov najboljšega in bogato nagrado. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi, gostovanja priznanih chefov in kuharska pustolovščina v Hongkongu. Žiriji se pridružijo trije novi sodniki, tekmovalce pa že na začetku preseneti sloviti Jamie Oliver.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Avstralija
Sezona 15V 16. sezoni kuharskega šova MasterChef Avstralija se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za naslov najboljšega in bogato nagrado. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi, gostovanja priznanih chefov in kuharska pustolovščina v Hongkongu. Žiriji se pridružijo trije novi sodniki, tekmovalce pa že na začetku preseneti sloviti Jamie Oliver.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Avstralija
Sezona 16V 16. sezoni kuharskega šova MasterChef Avstralija se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za naslov najboljšega in bogato nagrado. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi, gostovanja priznanih chefov in kuharska pustolovščina v Hongkongu. Žiriji se pridružijo trije novi sodniki, tekmovalce pa že na začetku preseneti sloviti Jamie Oliver.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
1:17:09
1. oddaja
V kuhinji MasterChef Avstralija se začenja nova sezona, v kateri se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za prestižni naslov. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi in gostovanja priznanih chefov. Tekmovalci spoznajo tri nove sodnike, ki jim podelijo predpasnike. Nato sledi veliko presenečenje, saj v kuhinjo vstopi svetovno znani chef Jamie Oliver.
1:08:42
2. oddaja
Tekmovalce že drugi dan čaka prvi veliki izziv, v katerem bodo morali pokazati, kako se znajdejo v profesionalni kuhinji. Pod vodstvom Jamieja Oliverja morajo pripraviti trihodni meni za 40 nekdanjih legend šova MasterChef Avstralija. Časa za napake bo malo, saj bodo morali uskladiti pripravo jedi, sodelovati in navdušiti zahtevne goste.
54:41
3. oddaja
Sodnica Sofia Levin tekmovalcem pripravi izziv, v katerem morajo ustvariti jed, ki se ji sodniki preprosto ne bodo mogli upreti. Pri izbiri sestavin in okusov imajo priložnost pokazati svojo ustvarjalnost ter kuharsko znanje. Pet najboljših si bo priborilo mesto v prvem izzivu za imuniteto in priložnost, da se izognejo prvemu izločanju sezone.