Sezona 16 Epizoda 2

Tekmovalce že drugi dan čaka prvi veliki izziv, v katerem bodo morali pokazati, kako se znajdejo v profesionalni kuhinji. Pod vodstvom Jamieja Oliverja morajo pripraviti trihodni meni za 40 nekdanjih legend šova MasterChef Avstralija. Časa za napake bo malo, saj bodo morali uskladiti pripravo jedi, sodelovati in navdušiti zahtevne goste.

Prikaži več