4. oddaja

Pet najboljših kuharjev se pomeri v prvem izzivu za imuniteto, kjer morajo izbirati med časom in sestavinami. Lahko kuhajo 90 minut z eno samo sestavino ali pa izberejo do 20 sestavin, vendar imajo za pripravo jedi le 45 minut. Katera odločitev se bo izkazala za boljšo in kdo si bo zagotovil varno mesto pred prvim izločanjem?