MasterChef Avstralija , MasterChef Australia
Pet tekmovalcev čaka posebna kuharska lekcija z Jamiejem Oliverjem, pri kateri morajo slediti vsakemu njegovemu koraku. Brez recepta bodo poskušali čim bolj natančno poustvariti tradicionalno jed družine Oliver. Pomembna bosta tako okus kot videz, saj bo tekmovalec, katerega jed bo najmanj podobna Jamiejevi, moral zapustiti MasterChef kuhinjo.Prikaži več
Sezona 14V 16. sezoni kuharskega šova MasterChef Avstralija se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za naslov najboljšega in bogato nagrado. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi, gostovanja priznanih chefov in kuharska pustolovščina v Hongkongu. Žiriji se pridružijo trije novi sodniki, tekmovalce pa že na začetku preseneti sloviti Jamie Oliver.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Avstralija
Sezona 15V 16. sezoni kuharskega šova MasterChef Avstralija se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za naslov najboljšega in bogato nagrado. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi, gostovanja priznanih chefov in kuharska pustolovščina v Hongkongu. Žiriji se pridružijo trije novi sodniki, tekmovalce pa že na začetku preseneti sloviti Jamie Oliver.Žanr: Resničnostni šov, KulinarikaDržava: Avstralija
Sezona 16V 16. sezoni kuharskega šova MasterChef Avstralija se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za naslov najboljšega in bogato nagrado. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi, gostovanja priznanih chefov in kuharska pustolovščina v Hongkongu. Žiriji se pridružijo trije novi sodniki, tekmovalce pa že na začetku preseneti sloviti Jamie Oliver.Žanr: Resničnostni šovDržava: Avstralija
1:17:09
1. oddaja
V kuhinji MasterChef Avstralija se začenja nova sezona, v kateri se 22 ljubiteljskih kuharjev poteguje za prestižni naslov. Čakajo jih zahtevni kulinarični izzivi in gostovanja priznanih chefov. Tekmovalci spoznajo tri nove sodnike, ki jim podelijo predpasnike. Nato sledi veliko presenečenje, saj v kuhinjo vstopi svetovno znani chef Jamie Oliver.
1:08:42
2. oddaja
Tekmovalce že drugi dan čaka prvi veliki izziv, v katerem bodo morali pokazati, kako se znajdejo v profesionalni kuhinji. Pod vodstvom Jamieja Oliverja morajo pripraviti trihodni meni za 40 nekdanjih legend šova MasterChef Avstralija. Časa za napake bo malo, saj bodo morali uskladiti pripravo jedi, sodelovati in navdušiti zahtevne goste.
54:41
3. oddaja
Sodnica Sofia Levin tekmovalcem pripravi izziv, v katerem morajo ustvariti jed, ki se ji sodniki preprosto ne bodo mogli upreti. Pri izbiri sestavin in okusov imajo priložnost pokazati svojo ustvarjalnost ter kuharsko znanje. Pet najboljših si bo priborilo mesto v prvem izzivu za imuniteto in priložnost, da se izognejo prvemu izločanju sezone.
49:43
4. oddaja
Pet najboljših kuharjev se pomeri v prvem izzivu za imuniteto, kjer morajo izbirati med časom in sestavinami. Lahko kuhajo 90 minut z eno samo sestavino ali pa izberejo do 20 sestavin, vendar imajo za pripravo jedi le 45 minut. Katera odločitev se bo izkazala za boljšo in kdo si bo zagotovil varno mesto pred prvim izločanjem?
1:06:07
5. oddaja
Na vrsti je prvo izločanje sezone, ki bo tokrat še posebej čustveno. Tekmovalci s sodniki delijo svoje kuharske sanje in zgodbe, ki so jih pripeljale v MasterChef kuhinjo. Nato imajo 75 minut časa, da pripravijo jed, ki najbolje predstavlja njihove kulinarične cilje. Kdo bo s svojo zgodbo navdušil sodnike in kdo se bo moral posloviti?
49:27
6. oddaja
Tekmovalce čaka nov izziv skrivnostne škatle, sestavine zanjo pa sta tokrat izbrala starša Jamieja Oliverja, Trevor in Sally. Kuharji morajo iz presenetljive kombinacije živil ustvariti čim bolj okusno in domiselno jed. Sodniki bodo ocenili njihove krožnike, štirje najmanj uspešni tekmovalci pa se bodo morali boriti za obstanek v šovu.
47:36
7. oddaja
Pet tekmovalcev čaka posebna kuharska lekcija z Jamiejem Oliverjem, pri kateri morajo slediti vsakemu njegovemu koraku. Brez recepta bodo poskušali čim bolj natančno poustvariti tradicionalno jed družine Oliver. Pomembna bosta tako okus kot videz, saj bo tekmovalec, katerega jed bo najmanj podobna Jamiejevi, moral zapustiti MasterChef kuhinjo.