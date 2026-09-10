MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 8. oddaja

MasterChef Slovenija
Drugi izločitveni test sezone tekmovalce potisne na rob zmogljivosti. Pred njimi je naloga, ki že vrsto let vzbuja strah in spoštovanje - popolne testenine. Sodnik Luka jim predstavi zahtevno italijansko specialiteto Agnolotti del Plin, izziv za tekmovalce pa je priprava kar 15 brezhibnih kosov. Izziv upraviči svoj sloves, zavrnitve se vrstijo ena za drugo, zmeda je vse večja. V nekem trenutku se v slepi ulici znajdejo celo sodniki.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija