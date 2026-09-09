MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 3. oddaja

MasterChef Slovenija
Osem tekmovalcev, ki na prvem kuhanju ni osvojilo balkona, čaka prvi pravi MasterChef izziv. Prepoznati morajo sestavine svetovno znanih jedi. Hitrejši kot so pri tem, več možnosti imajo, katero jed izbrati za kuhanje. Med kuhanjem se znajdejo raznovrstne jedi, od italijanske parmigiane do ruskega boršča. Sodniki pa razkrijejo koristen podatek, kako doma pripraviti vrhunsko francosko enolončnico beef bourguignon, govedino po burgundsko.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija