MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 7. oddaja

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MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni! Tokratni izbor tekmovalcev je zelo pisan. Novo sezono bo otvorilo osem tekmovalcev, ki se bodo za prva mesta na balkonu med seboj udarili ena na ena ali kot je z veseljem izjavil Karim: »Že tokrat bo šlo na nož!«