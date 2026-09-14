MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 9. oddaja

MasterChef Slovenija
Tekmovalce čaka prvi izmed štirih bojev za imuniteto! Tisti, ki jo osvoji, jo lahko unovči na kateremkoli izločitvenem testu in si tako zagotovi obstanek v MasterChefu. Edini pogoj za izkoriščenje imunitete je, da je v tekmovanju vsaj šest tekmovalcev. Za vsak boj sodniki pripravijo dve jedi, tekmovalci pa se morajo skupaj odločiti, s katero izmed jedi se bodo pomerili med sabo. Izbirali morajo med mesno klasiko in morsko žabo.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija