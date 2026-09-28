MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 17. oddaja

MasterChef Slovenija
Znova je čas za boj za imuniteto. Tekmovalci morajo izbirati med dvema sladicama. Ena očara s kraljevskim priokusom, prepoznavna je po svoji nežno zeleni marcipanovi obleki in že desetletja velja za simbol švedske tradicije. Na drugi strani pa stoji francoski velikan po zahtevnosti. Na njihovo odločitev vpliva nenapisano pravilo, ki ga sprejmejo kar tekmovalci sami, izbor sladice pa je veliko presenečenje tudi za sodnike.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija