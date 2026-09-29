MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 18. oddaja

MasterChef Slovenija
Tekmovalce v MasterChef kuhinji čaka izziv skupin in kulinarična družabna igra, kjer so v ospredju njihova zbranost, mirna roka in taktika. S sestavinami, ki jih osvojijo, morajo pripraviti tri prigrizke za družabni večer. Tri skupine vodijo tri ženske, vsaka med njimi z drugačnim pristopom. Ena se prilagodi, druga podredi, tretja nikoli ne popušča. Samo en pristop pa bo pripeljal do varnosti na balkonu.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija