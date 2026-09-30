MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 19. oddaja

MasterChef Slovenija
Pred MasterChef tekmovalci je izjemno čustven individualni test. Spomniti se morajo svojih domačih in v svoje jedi vložiti vso ljubezen, kar jo premorejo. To je za večino dodatna vzpodbuda in motivacija, kljub temu pa nekateri med nostalgičnim izzivom več jokajo kot pa kuhajo. Na koncu se vendarle izkaže, da ljubezen do bližnjih vedno zmaga, še sploh, ko je treba kuhati za balkon.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija