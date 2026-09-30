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MasterChef Slovenija

Sezona 12 Epizoda 19

Pred MasterChef tekmovalci je izjemno čustven individualni test. Spomniti se morajo svojih domačih in v svoje jedi vložiti vso ljubezen, kar jo premorejo. To je za večino dodatna vzpodbuda in motivacija, kljub temu pa nekateri med nostalgičnim izzivom več jokajo kot pa kuhajo. Na koncu se vendarle izkaže, da ljubezen do bližnjih vedno zmaga, še sploh, ko je treba kuhati za balkon.

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  • Sezona 12

  • Sezona 11

55:53
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 19. oddaja

19. oddaja

Pred MasterChef tekmovalci je izjemno čustven individualni test. Spomniti se morajo svojih domačih in v svoje jedi vložiti vso ljubezen, kar jo premorejo. To je za večino dodatna vzpodbuda in motivacija, kljub temu pa nekateri med nostalgičnim izzivom več jokajo kot pa kuhajo. Na koncu se vendarle izkaže, da ljubezen do bližnjih vedno zmaga, še sploh, ko je treba kuhati za balkon.
57:51
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 18. oddaja

18. oddaja

Tekmovalce v MasterChef kuhinji čaka izziv skupin in kulinarična družabna igra, kjer so v ospredju njihova zbranost, mirna roka in taktika. S sestavinami, ki jih osvojijo, morajo pripraviti tri prigrizke za družabni večer. Tri skupine vodijo tri ženske, vsaka med njimi z drugačnim pristopom. Ena se prilagodi, druga podredi, tretja nikoli ne popušča. Samo en pristop pa bo pripeljal do varnosti na balkonu.
56:05
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 17. oddaja

17. oddaja

Znova je čas za boj za imuniteto. Tekmovalci morajo izbirati med dvema sladicama. Ena očara s kraljevskim priokusom, prepoznavna je po svoji nežno zeleni marcipanovi obleki in že desetletja velja za simbol švedske tradicije. Na drugi strani pa stoji francoski velikan po zahtevnosti. Na njihovo odločitev vpliva nenapisano pravilo, ki ga sprejmejo kar tekmovalci sami, izbor sladice pa je veliko presenečenje tudi za sodnike.
56:07
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 16. oddaja

16. oddaja

Tekmovalci so na izločitvenem testu soočeni z eno najbolj zloglasnih sestavin v MasterChef kuhinji. Le ta je skozi sezone številnim tekmovalcem pognala strah v kosti. To je piščanec. A pot do kuhanja ni preprosta. Vsak si mora kos piščanca, s katerim želi kuhati, najprej izboriti. Prostora za popuščanje ni, sebe je potrebno postaviti na prvo mesto, saj lahko že ena sama napačna odločitev pomeni konec sanj. Sodniki surovega piščanca ne odpuščajo.
54:59
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 15. oddaja

15. oddaja

Na vrsti je mystery box izziv, kakršnega tekmovalci še niso doživeli. Ko se škatle dvignejo, jih čaka presenečenje, ki v hipu spremeni potek kuhanja, strategijo ter odnose v kuhinji. Časovni pritisk narašča, zmeda se prepleta z ustvarjalnostjo, vsak krožnik postaja tveganje. Posebno vlogo imata tekmovalca na balkonu, ki lahko usodno vplivata na potek izziva in odločita o tem, kdo bo navdušil sodnike in kdo se bo znašel v nevarnosti.
56:15
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 14. oddaja

14. oddaja

Vse deluje preveč preprosto, ko tekmovalce pričaka pogled na klasične mesne jedi. Za trenutek se zdi, da jih čaka eden redkih sproščenih kuharskih dni, ko so pravila jasna in naloga nezahtevna. Ko si tekmovalci samozavestno izberejo svojo jed, pa v trgovini sledi presenečenje – mesa ni nikjer! Pred njimi je izziv, ki zahteva več kot le tehnično znanje, sodnike morajo navdušiti z brezmesnimi različicami jedi, ki slovijo prav po mesu.
56:38
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 13. oddaja

13. oddaja

Tekmovalci morajo določiti najmočnejšega med vsemi v MasterChef kuhinji. Izglasovani tekmovalec ima nato na izzivu skupin možnost dodobra premešati štrene. Izziv pokaže, koliko kreativnosti premorejo tekmovalci, saj kuhajo s tremi enostavnimi sestavinami, ki jim morajo vdahniti novo življenje. Dodaten pritisk je čas, saj si tekmovalci podajajo štafeto. Šele ko prvi tekmovalec konča, lahko s pripravo začne naslednji.
55:03
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 12. oddaja

12. oddaja

Ponovno je na vrsti izločitveni test. In kakšen je današnji MasterChef izziv? Francozi ji pravijo Charlotte. Za enega od tekmovalcev bo ravno ta prefinjena torta odločilna. Tretji izločitveni test preseneti tudi najboljše slaščičarje in napetost narašča vse do zadnje sekunde. A največje presenečenje sledi, ko tekmovalci dvignejo slaščičarske obode. Katera Charlotte bo obstala in katera bo v zadnjem trenutku razpadla?
56:03
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 11. oddaja

11. oddaja

Tokrat morajo tekmovalci pokazati iznajdljivost, hitrost in domišljijo v kar treh zaporednih kuhanjih. Pripraviti morajo različne obroke za službo - riževo skledo, enolončnico in nekaj sladkega. Čas si odmerjajo sami. Uro vsakič za vse tekmovalce ustavi tisti, ki svojo jed dokonča prvi. Najbolj tekmovalen med njimi s pritiskom na gumb marsikoga spravil v obup in celo solze, saj številnim ne uspe pravočasno dokončati svojih krožnikov.
57:04
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 10. oddaja

10. oddaja

Tekmovalce čaka drugi izziv skupin. Sodniki jih popeljejo na morje, saj so danes v MasterChef kuhinji v ospredju kozice. Pripraviti morajo pet svetovno znanih klasik, ki zahtevajo natančnost in široko kulinarično razgledanost. Tri vodje morajo pogumno prevzeti krmilo ladje in svojo skupino pripeljati na balkon. To pa še ni vse, vodje imejo še eno posebno skrivno nalogo, zaradi katere na koncu tečejo solze.
56:20
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 9. oddaja

9. oddaja

Tekmovalce čaka prvi izmed štirih bojev za imuniteto! Tisti, ki jo osvoji, jo lahko unovči na kateremkoli izločitvenem testu in si tako zagotovi obstanek v MasterChefu. Edini pogoj za izkoriščenje imunitete je, da je v tekmovanju vsaj šest tekmovalcev. Za vsak boj sodniki pripravijo dve jedi, tekmovalci pa se morajo skupaj odločiti, s katero izmed jedi se bodo pomerili med sabo. Izbirali morajo med mesno klasiko in morsko žabo.
55:04
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 8. oddaja

8. oddaja

Drugi izločitveni test sezone tekmovalce potisne na rob zmogljivosti. Pred njimi je naloga, ki že vrsto let vzbuja strah in spoštovanje - popolne testenine. Sodnik Luka jim predstavi zahtevno italijansko specialiteto Agnolotti del Plin, izziv za tekmovalce pa je priprava kar 15 brezhibnih kosov. Izziv upraviči svoj sloves, zavrnitve se vrstijo ena za drugo, zmeda je vse večja. V nekem trenutku se v slepi ulici znajdejo celo sodniki.
55:43
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 7. oddaja

7. oddaja

Pred tekmovalci je prvi mystery box izziv in to, kar najdejo pod skrivnostno škatlo, je veliko presenečenje za vse. Nekateri so veseli, drugi pa sploh ne. Sledi hoja po robu, smrdi po zažganem, jedi namesto na krožnikih ostanejo pozabljene na pultih, meso se peče do zadnje sekunde izziva, stresa je na pretek. Komur bo uspelo izkoristiti svoje prednosti, se bo lahko povzpel na balkon, se rešil črnega predpasnika in izločitvenega izziva.
55:00
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 6. oddaja

6. oddaja

Prihaja prvi slaščičarski izziv nove sezone. Torta! Pa ne takšna, kot jo pričakujejo tekmovalci. Tokrat morajo pripraviti ravno nasprotje tiste, ki jo navadno pripravljajo. Nekateri tekmovalci sodnike navdušijo z razkošjem oblik, okusov in s pridihom drugih kultur, na drugi strani pa se nekateri izgubijo že pri osnovah. Ampak torta, v katero sodniki najbolj dvomijo, je na koncu največje presenečenje večera!
55:41
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 5. oddaja

5. oddaja

MasterChef kuhinja se spremeni v restavracijo s hitro prehrano, v kateri morajo tekmovalci kot ekipa pripraviti tri ključne elemente: originalni ocvrti piščanec – sočen, zlato zapečen in odet v panado po lastni izbiri, pikantne perutničke za ljubitelje ognja ter prilogo z dvema omakama. Še večji izziv je komunikacija. Nekateri hitro ugotovijo, da s sotekmovalci ne najdejo skupnega ritma, kar se pozna tudi na krožnikih. Kako bodo zadovoljni sodniki?
55:17
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 4. oddaja

4. oddaja

Pred tekmovalci je prvi izločitveni test. Čakajo jih štiri neizprosne preizkušnje: trije hitri krogi kuhanja in en zadnji, odločilni obračun. Spopasti se morajo z najbolj osnovno, a hkrati najpomembnejšo sestavino – vodo. Njena količina je strogo omejena, zato je ključna pametna razporeditev skozi vse kroge. V ospredju so osnovne kuharske tehnike, brez katerih v kuhinji ni preživetja. Kdor jih ne obvlada ali jih podcenjuje, ga čaka peklenski izločitveni test.
53:54
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 3. oddaja

3. oddaja

Osem tekmovalcev, ki na prvem kuhanju ni osvojilo balkona, čaka prvi pravi MasterChef izziv. Prepoznati morajo sestavine svetovno znanih jedi. Hitrejši kot so pri tem, več možnosti imajo, katero jed izbrati za kuhanje. Med kuhanjem se znajdejo raznovrstne jedi, od italijanske parmigiane do ruskega boršča. Sodniki pa razkrijejo koristen podatek, kako doma pripraviti vrhunsko francosko enolončnico beef bourguignon, govedino po burgundsko.
1:02:15
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 2. oddaja

2. oddaja

Čas je, da svoje znanje iz domače kuhinje pokaže še preostalih osem tekmovalcev 12. sezone. Sodniki so navdušeni nad prvimi jedmi. Kuha se zdravo, sladko, klasično, moderno in odbito, predvsem pa nadvse okusno. Poleg tega zadnje kuhanje prinaša še obilico smeha in napetosti. Za najmlajšo letošnjo tekmovalko z balkona navija mama, ki jo spremlja na vsakem koraku. Skupaj poskrbita za nepozabno kuhanje.
1:01:54
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 1. oddaja

1. oddaja

MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni! Tokratni izbor tekmovalcev je zelo pisan. Novo sezono bo otvorilo osem tekmovalcev, ki se bodo za prva mesta na balkonu med seboj udarili ena na ena ali kot je z veseljem izjavil Karim: »Že tokrat bo šlo na nož!«

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