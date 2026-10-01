MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 20. oddaja

MasterChef Slovenija
Kuhinja se spremeni v pravo bojno polje. Izločitveni test tekmovalce postavi pred eno največjih preizkušenj doslej, saj jih na mizah čakajo surove in neizprosne morske sestavine - morski ježki, ribje glave, moscardini in intenziven morski umami. Že ob vstopu v kuhinjo je jasno, da to ni običajen izziv. Tekmovalci lovijo ravnovesje med prekuhanim in surovim, čas teče neusmiljeno, živci popuščajo, pritisk pa je iz minute v minuto večji.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija