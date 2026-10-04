MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 21. oddaja

MasterChef Slovenija
V MasterChef prihaja napet skupinski izziv, v katerem se morajo tekmovalci pomeriti na prav poseben način. Vsi kuhajo enako jed, zmagala pa bo le najbolj usklajena, kreativna in okusna izvedba. Kot da to ni dovolj, dodatna preizkušnja poskrbi za smeh in zmedo: pantomima v kuhinji! Brez besed, samo z gibi, morajo razložiti sestavine in postopke. Kdo bo pod pritiskom ostal zbran, kdo pa se bo izgubil v prevodu?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija