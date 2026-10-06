MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 22. oddaja

MasterChef Slovenija
Ogromen paket je prepotoval pol Evrope in v MasterChef kuhinjo prinesel enega največjih izzivov te sezone. Veličasten marcipanov stolp osupne tekmovalce. S takšno slaščičarsko mojstrovino se še niso srečali, kaj šele, da bi jo poustvarili. Stolp sestavlja neverjetnih 19 nadstropij natančno oblikovanih in različno velikih obročev. Tekmovalci morajo pokazati, kdo zna slediti receptu in ohraniti mirne roke, ko je to najbolj potrebno.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija