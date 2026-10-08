MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 24. oddaja

MasterChef Slovenija
Na vrsti je izločitveni test, ki štiri tekmovalce pošlje med najboljšo deseterico, najslabšega pa domov. Tokratni izziv je peka ribe v soli, še prej pa si morajo izboriti ribo, ki jo želijo speči. Napet večer nikogar ne pusti ravnodušnega. Na pokušanju eden doživi pravi zlom, drugega neusmiljena preizkušnja stane mesta v MasterChef kuhinji. Kdo bo končal med deseterico najboljših in kdo se bo odpravil proti domu?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija