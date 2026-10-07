MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 23. oddaja

MasterChef Slovenija
Pod težo največjega mystery boxa te sezone se ne šibi le miza, ampak tudi kolena tekmovalcev. Sodniki tekmovalce postavijo pred zahtevno dilemo: kaj šteje več, sestavine ali dragocene minute? Individualni test bo med najboljših deset popeljal tistega, ki bo najbolj preudarno izbral sestavine in pametno razporedil čas za kuhanje. Kdo bo iz izbranega znal ustvariti popolno ravnovesje okusov?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija