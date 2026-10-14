MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 27. oddaja

MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
55:26
27. oddaja
MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!
57:32
26. oddaja
MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!
55:59
25. oddaja
MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!
55:34
24. oddaja
Na vrsti je izločitveni test, ki štiri tekmovalce pošlje med najboljšo deseterico, najslabšega pa domov. Tokratni izziv je peka ribe v soli, še prej pa si morajo izboriti ribo, ki jo želijo speči. Napet večer nikogar ne pusti ravnodušnega. Na pokušanju eden doživi pravi zlom, drugega neusmiljena preizkušnja stane mesta v MasterChef kuhinji. Kdo bo končal med deseterico najboljših in kdo se bo odpravil proti domu?
55:17
23. oddaja
Pod težo največjega mystery boxa te sezone se ne šibi le miza, ampak tudi kolena tekmovalcev. Sodniki tekmovalce postavijo pred zahtevno dilemo: kaj šteje več, sestavine ali dragocene minute? Individualni test bo med najboljših deset popeljal tistega, ki bo najbolj preudarno izbral sestavine in pametno razporedil čas za kuhanje. Kdo bo iz izbranega znal ustvariti popolno ravnovesje okusov?
55:43
22. oddaja
Ogromen paket je prepotoval pol Evrope in v MasterChef kuhinjo prinesel enega največjih izzivov te sezone. Veličasten marcipanov stolp osupne tekmovalce. S takšno slaščičarsko mojstrovino se še niso srečali, kaj šele, da bi jo poustvarili. Stolp sestavlja neverjetnih 19 nadstropij natančno oblikovanih in različno velikih obročev. Tekmovalci morajo pokazati, kdo zna slediti receptu in ohraniti mirne roke, ko je to najbolj potrebno.
55:35
21. oddaja
V MasterChef prihaja napet skupinski izziv, v katerem se morajo tekmovalci pomeriti na prav poseben način. Vsi kuhajo enako jed, zmagala pa bo le najbolj usklajena, kreativna in okusna izvedba. Kot da to ni dovolj, dodatna preizkušnja poskrbi za smeh in zmedo: pantomima v kuhinji! Brez besed, samo z gibi, morajo razložiti sestavine in postopke. Kdo bo pod pritiskom ostal zbran, kdo pa se bo izgubil v prevodu?
56:37
20. oddaja
Kuhinja se spremeni v pravo bojno polje. Izločitveni test tekmovalce postavi pred eno največjih preizkušenj doslej, saj jih na mizah čakajo surove in neizprosne morske sestavine - morski ježki, ribje glave, moscardini in intenziven morski umami. Že ob vstopu v kuhinjo je jasno, da to ni običajen izziv. Tekmovalci lovijo ravnovesje med prekuhanim in surovim, čas teče neusmiljeno, živci popuščajo, pritisk pa je iz minute v minuto večji.
55:53
19. oddaja
Pred MasterChef tekmovalci je izjemno čustven individualni test. Spomniti se morajo svojih domačih in v svoje jedi vložiti vso ljubezen, kar jo premorejo. To je za večino dodatna vzpodbuda in motivacija, kljub temu pa nekateri med nostalgičnim izzivom več jokajo kot pa kuhajo. Na koncu se vendarle izkaže, da ljubezen do bližnjih vedno zmaga, še sploh, ko je treba kuhati za balkon.
57:51
18. oddaja
Tekmovalce v MasterChef kuhinji čaka izziv skupin in kulinarična družabna igra, kjer so v ospredju njihova zbranost, mirna roka in taktika. S sestavinami, ki jih osvojijo, morajo pripraviti tri prigrizke za družabni večer. Tri skupine vodijo tri ženske, vsaka med njimi z drugačnim pristopom. Ena se prilagodi, druga podredi, tretja nikoli ne popušča. Samo en pristop pa bo pripeljal do varnosti na balkonu.
56:05
17. oddaja
Znova je čas za boj za imuniteto. Tekmovalci morajo izbirati med dvema sladicama. Ena očara s kraljevskim priokusom, prepoznavna je po svoji nežno zeleni marcipanovi obleki in že desetletja velja za simbol švedske tradicije. Na drugi strani pa stoji francoski velikan po zahtevnosti. Na njihovo odločitev vpliva nenapisano pravilo, ki ga sprejmejo kar tekmovalci sami, izbor sladice pa je veliko presenečenje tudi za sodnike.
56:07
16. oddaja
Tekmovalci so na izločitvenem testu soočeni z eno najbolj zloglasnih sestavin v MasterChef kuhinji. Le ta je skozi sezone številnim tekmovalcem pognala strah v kosti. To je piščanec. A pot do kuhanja ni preprosta. Vsak si mora kos piščanca, s katerim želi kuhati, najprej izboriti. Prostora za popuščanje ni, sebe je potrebno postaviti na prvo mesto, saj lahko že ena sama napačna odločitev pomeni konec sanj. Sodniki surovega piščanca ne odpuščajo.
54:59
15. oddaja
Na vrsti je mystery box izziv, kakršnega tekmovalci še niso doživeli. Ko se škatle dvignejo, jih čaka presenečenje, ki v hipu spremeni potek kuhanja, strategijo ter odnose v kuhinji. Časovni pritisk narašča, zmeda se prepleta z ustvarjalnostjo, vsak krožnik postaja tveganje. Posebno vlogo imata tekmovalca na balkonu, ki lahko usodno vplivata na potek izziva in odločita o tem, kdo bo navdušil sodnike in kdo se bo znašel v nevarnosti.
56:15
14. oddaja
Vse deluje preveč preprosto, ko tekmovalce pričaka pogled na klasične mesne jedi. Za trenutek se zdi, da jih čaka eden redkih sproščenih kuharskih dni, ko so pravila jasna in naloga nezahtevna. Ko si tekmovalci samozavestno izberejo svojo jed, pa v trgovini sledi presenečenje – mesa ni nikjer! Pred njimi je izziv, ki zahteva več kot le tehnično znanje, sodnike morajo navdušiti z brezmesnimi različicami jedi, ki slovijo prav po mesu.
56:38
13. oddaja
Tekmovalci morajo določiti najmočnejšega med vsemi v MasterChef kuhinji. Izglasovani tekmovalec ima nato na izzivu skupin možnost dodobra premešati štrene. Izziv pokaže, koliko kreativnosti premorejo tekmovalci, saj kuhajo s tremi enostavnimi sestavinami, ki jim morajo vdahniti novo življenje. Dodaten pritisk je čas, saj si tekmovalci podajajo štafeto. Šele ko prvi tekmovalec konča, lahko s pripravo začne naslednji.
55:03
12. oddaja
Ponovno je na vrsti izločitveni test. In kakšen je današnji MasterChef izziv? Francozi ji pravijo Charlotte. Za enega od tekmovalcev bo ravno ta prefinjena torta odločilna. Tretji izločitveni test preseneti tudi najboljše slaščičarje in napetost narašča vse do zadnje sekunde. A največje presenečenje sledi, ko tekmovalci dvignejo slaščičarske obode. Katera Charlotte bo obstala in katera bo v zadnjem trenutku razpadla?
56:03
11. oddaja
Tokrat morajo tekmovalci pokazati iznajdljivost, hitrost in domišljijo v kar treh zaporednih kuhanjih. Pripraviti morajo različne obroke za službo - riževo skledo, enolončnico in nekaj sladkega. Čas si odmerjajo sami. Uro vsakič za vse tekmovalce ustavi tisti, ki svojo jed dokonča prvi. Najbolj tekmovalen med njimi s pritiskom na gumb marsikoga spravil v obup in celo solze, saj številnim ne uspe pravočasno dokončati svojih krožnikov.
57:04
10. oddaja
Tekmovalce čaka drugi izziv skupin. Sodniki jih popeljejo na morje, saj so danes v MasterChef kuhinji v ospredju kozice. Pripraviti morajo pet svetovno znanih klasik, ki zahtevajo natančnost in široko kulinarično razgledanost. Tri vodje morajo pogumno prevzeti krmilo ladje in svojo skupino pripeljati na balkon. To pa še ni vse, vodje imejo še eno posebno skrivno nalogo, zaradi katere na koncu tečejo solze.
56:20
9. oddaja
Tekmovalce čaka prvi izmed štirih bojev za imuniteto! Tisti, ki jo osvoji, jo lahko unovči na kateremkoli izločitvenem testu in si tako zagotovi obstanek v MasterChefu. Edini pogoj za izkoriščenje imunitete je, da je v tekmovanju vsaj šest tekmovalcev. Za vsak boj sodniki pripravijo dve jedi, tekmovalci pa se morajo skupaj odločiti, s katero izmed jedi se bodo pomerili med sabo. Izbirali morajo med mesno klasiko in morsko žabo.
55:04
8. oddaja
Drugi izločitveni test sezone tekmovalce potisne na rob zmogljivosti. Pred njimi je naloga, ki že vrsto let vzbuja strah in spoštovanje - popolne testenine. Sodnik Luka jim predstavi zahtevno italijansko specialiteto Agnolotti del Plin, izziv za tekmovalce pa je priprava kar 15 brezhibnih kosov. Izziv upraviči svoj sloves, zavrnitve se vrstijo ena za drugo, zmeda je vse večja. V nekem trenutku se v slepi ulici znajdejo celo sodniki.
55:43
7. oddaja
Pred tekmovalci je prvi mystery box izziv in to, kar najdejo pod skrivnostno škatlo, je veliko presenečenje za vse. Nekateri so veseli, drugi pa sploh ne. Sledi hoja po robu, smrdi po zažganem, jedi namesto na krožnikih ostanejo pozabljene na pultih, meso se peče do zadnje sekunde izziva, stresa je na pretek. Komur bo uspelo izkoristiti svoje prednosti, se bo lahko povzpel na balkon, se rešil črnega predpasnika in izločitvenega izziva.
55:00
6. oddaja
Prihaja prvi slaščičarski izziv nove sezone. Torta! Pa ne takšna, kot jo pričakujejo tekmovalci. Tokrat morajo pripraviti ravno nasprotje tiste, ki jo navadno pripravljajo. Nekateri tekmovalci sodnike navdušijo z razkošjem oblik, okusov in s pridihom drugih kultur, na drugi strani pa se nekateri izgubijo že pri osnovah. Ampak torta, v katero sodniki najbolj dvomijo, je na koncu največje presenečenje večera!
55:41
5. oddaja
MasterChef kuhinja se spremeni v restavracijo s hitro prehrano, v kateri morajo tekmovalci kot ekipa pripraviti tri ključne elemente: originalni ocvrti piščanec – sočen, zlato zapečen in odet v panado po lastni izbiri, pikantne perutničke za ljubitelje ognja ter prilogo z dvema omakama. Še večji izziv je komunikacija. Nekateri hitro ugotovijo, da s sotekmovalci ne najdejo skupnega ritma, kar se pozna tudi na krožnikih. Kako bodo zadovoljni sodniki?
55:17
4. oddaja
Pred tekmovalci je prvi izločitveni test. Čakajo jih štiri neizprosne preizkušnje: trije hitri krogi kuhanja in en zadnji, odločilni obračun. Spopasti se morajo z najbolj osnovno, a hkrati najpomembnejšo sestavino – vodo. Njena količina je strogo omejena, zato je ključna pametna razporeditev skozi vse kroge. V ospredju so osnovne kuharske tehnike, brez katerih v kuhinji ni preživetja. Kdor jih ne obvlada ali jih podcenjuje, ga čaka peklenski izločitveni test.
53:54
3. oddaja
Osem tekmovalcev, ki na prvem kuhanju ni osvojilo balkona, čaka prvi pravi MasterChef izziv. Prepoznati morajo sestavine svetovno znanih jedi. Hitrejši kot so pri tem, več možnosti imajo, katero jed izbrati za kuhanje. Med kuhanjem se znajdejo raznovrstne jedi, od italijanske parmigiane do ruskega boršča. Sodniki pa razkrijejo koristen podatek, kako doma pripraviti vrhunsko francosko enolončnico beef bourguignon, govedino po burgundsko.
1:02:15
2. oddaja
Čas je, da svoje znanje iz domače kuhinje pokaže še preostalih osem tekmovalcev 12. sezone. Sodniki so navdušeni nad prvimi jedmi. Kuha se zdravo, sladko, klasično, moderno in odbito, predvsem pa nadvse okusno. Poleg tega zadnje kuhanje prinaša še obilico smeha in napetosti. Za najmlajšo letošnjo tekmovalko z balkona navija mama, ki jo spremlja na vsakem koraku. Skupaj poskrbita za nepozabno kuhanje.
1:01:54
1. oddaja
MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni! Tokratni izbor tekmovalcev je zelo pisan. Novo sezono bo otvorilo osem tekmovalcev, ki se bodo za prva mesta na balkonu med seboj udarili ena na ena ali kot je z veseljem izjavil Karim: »Že tokrat bo šlo na nož!«