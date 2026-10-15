MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 28. oddaja

MasterChef Slovenija
Tekmovalci se na izločitvenem testu soočijo s trendom, ki je čez noč preplavil svet, z dubajsko čokolado. Sodniki ne iščejo popolne kopije, temveč od tekmovalcev pričakujejo drzno idejo in čokolado, ki bi lahko postala nov kulinarični hit. O usodi tekmovalcev odloča kreativnost, a pomembno je tudi tehnično znanje. Čokolada skriva ogromno pasti, največja med njimi je temperiranje. Biti mora gladka, sijoča in mora popolno zdrsniti iz modela.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija