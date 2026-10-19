MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 29. oddaja

MasterChef Slovenija
Po nepričakovanem razpletu na izločitvenem testu so se razmerja povsem spremenila. Tekmovalci v kuhinjo stopijo z občutkom, da se tekmovanje začenja znova. Pričaka jih popolnoma preoblikovana MasterChef kuhinja s tremi različno opremljenimi kuharskimi postajami. Žreb odloči, kateri skupini pripada katera kuhinja. Sodniki pričakujejo dovršen fine dining krožnik, na katerem bo glavna zvezda paradižnik. Med kuhanjem sledi nov preobrat.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija