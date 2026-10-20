MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 30. oddaja

MasterChef Slovenija
Individualni izziv pokaže, kako bogata, raznolika in okusna je azijska kulinarika. Nekateri lahko košarice do vrha napolnijo v bogato založeni trgovini, spet drugi lahko na presenečenje vseh pobrskajo po njihovih košaricah in vzamejo vse, kar jim zadiši. Naloga pošteno preizkuša željo po zmagi, poštenost in iznajdljivost, pokaže pa tudi občutek za ustvarjanje azijskih jedi. Eno jed sodniki okličejo za najboljšo japonsko jed vseh sezon!Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija