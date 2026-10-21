MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 31. oddaja

MasterChef Slovenija
Mystery box izziv v MasterChef kuhinji vedno pomeni korak v neznano, tokrat pa imajo tekmovalci pred sabo še večji izziv. Odločiti se morajo med tem, ali se splača ostati pri prvotni ideji in kuhati z začetnimi sestavinami ali prvotno idejo zavreči, tvegati in odpreti nov mystery box in kuhati krajši čas. Se v tej fazi tekmovanja še splača biti pogumen, ali je na kocki preveč? Eden izmed tekmovalcev preseneti z izvirno idejo, drugi tvega preveč.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija