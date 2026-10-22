MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 32. oddaja

MasterChef Slovenija
Dan v kuhinji se začne povsem nepričakovano - z odhodom, ki pretrese tako tekmovalce kot sodnike. Napetost se stopnjuje že v prvih minutah, ko tudi varni tekmovalci z balkona izgubijo zaščito in se znova znajdejo za kuharskimi postajami. Čaka jih izziv, ki marsikomu požene strah v kosti, divjačina. Surova, neizprosna in zahtevna sestavina, ki ne dopušča napak. V kuhinji se odvija prava bitka znanja, iznajdljivosti in poguma.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija