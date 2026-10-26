MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 33. oddaja

MasterChef Slovenija
Tekmovalci se podajo v zadnji boj za značko imunitete. Tisti, ki jo bo osvojil, bo pridobil veliko prednost na poti do finala! Izbirajo lahko med dvema hudičevo zahtevnima sladicama. Na eni strani je bel, na drugi rdeč cvet in odločitev ne prinese veliko dobrega. Upanje za imuniteto pri marsikomu ugasne že ob koncu kuhanja, saj izziva enostavno ne uspejo zaključiti. Bodo sodniki kljub vsemu našli sladico, vredno imunitete?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija