MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 33. oddaja

MasterChef Slovenija S12 63648390 2026 Sezona: Sezona 12

Tekmovalci se podajo v zadnji boj za značko imunitete. Tisti, ki jo bo osvojil, bo pridobil veliko prednost na poti do finala! Izbirajo lahko med dvema hudičevo zahtevnima sladicama. Na eni strani je bel, na drugi rdeč cvet in odločitev ne prinese veliko dobrega. Upanje za imuniteto pri marsikomu ugasne že ob koncu kuhanja, saj izziva enostavno ne uspejo zaključiti. Bodo sodniki kljub vsemu našli sladico, vredno imunitete?