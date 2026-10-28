MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 36. oddaja

MasterChef Slovenija
Pet tekmovalcev še ni uspelo priti na balkon, zato jih čaka trojna doza mystery boxov in kuhanje v črnih predpasnikih. Pred sabo zagledajo sestavine, ki so v preteklosti najbolj osupnile tekmovalce in tudi v tej sezoni je odkritje sestavin za nekatere šokantno. Po prvem in drugem krogu kuhanja postane varen samo najboljši, zadnje kuhanje pa pokaže, kdo mora, kljub veliki želji po obstanku, zapustiti tekmovanje MasterChef Slovenija.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija