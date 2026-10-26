MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 34. oddaja

21. oddaja

V MasterChef prihaja napet skupinski izziv, v katerem se morajo tekmovalci pomeriti na prav poseben način. Vsi kuhajo enako jed, zmagala pa bo le najbolj usklajena, kreativna in okusna izvedba. Kot da to ni dovolj, dodatna preizkušnja poskrbi za smeh in zmedo: pantomima v kuhinji! Brez besed, samo z gibi, morajo razložiti sestavine in postopke. Kdo bo pod pritiskom ostal zbran, kdo pa se bo izgubil v prevodu?