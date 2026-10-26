MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 34. oddaja

MasterChef Slovenija
Nocoj tekmovalce čaka izziv v parih. S strani sodnikov so razdeljeni na pol, na kreativce in realizatorje. Naloga kreativcev je, da zase in svoj par zasnujejo krožnik, s katerim bi oba prišla na balkon, cilj pa ustvaritev dveh popolnoma identičnih krožnikov tako po izgledu kot po okusu. Komunikacijo med tekmovalcema še dodatno otežuje zid, ki onemogoča pogled na kuhanje. Edina vez med njima so besede. Pred nami je najbolj glasen izziv te sezone!Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija