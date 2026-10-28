MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 35. oddaja

MasterChef Slovenija
Na prvi pogled še en običajen mystery box izziv, a videz vara. Pod skrivnostno škatlo se skriva veliko več, kot tekmovalci pričakujejo. Čakajo jih osnovne sestavine, toda nepričakovani preobrati hitro razkrijejo, kdo zna razmišljati vnaprej in kdo se pod pritiskom izgubi. Kdor nima že od prve minute jasne in dovršene ideje, se znajde v resnih težavah. Izziv postane nočna mora za vse tekmovalce, a vztrajati morajo do konca.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija