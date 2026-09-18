MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 12. oddaja

MasterChef Slovenija
Ponovno je na vrsti izločitveni test. In kakšen je današnji MasterChef izziv? Francozi ji pravijo Charlotte. Za enega od tekmovalcev bo ravno ta prefinjena torta odločilna. Tretji izločitveni test preseneti tudi najboljše slaščičarje in napetost narašča vse do zadnje sekunde. A največje presenečenje sledi, ko tekmovalci dvignejo slaščičarske obode. Katera Charlotte bo obstala in katera bo v zadnjem trenutku razpadla?Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija