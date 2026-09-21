MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 13. oddaja

MasterChef Slovenija
Tekmovalci morajo določiti najmočnejšega med vsemi v MasterChef kuhinji. Izglasovani tekmovalec ima nato na izzivu skupin možnost dodobra premešati štrene. Izziv pokaže, koliko kreativnosti premorejo tekmovalci, saj kuhajo s tremi enostavnimi sestavinami, ki jim morajo vdahniti novo življenje. Dodaten pritisk je čas, saj si tekmovalci podajajo štafeto. Šele ko prvi tekmovalec konča, lahko s pripravo začne naslednji.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija