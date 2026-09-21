MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 14. oddaja

MasterChef Slovenija
Vse deluje preveč preprosto, ko tekmovalce pričaka pogled na klasične mesne jedi. Za trenutek se zdi, da jih čaka eden redkih sproščenih kuharskih dni, ko so pravila jasna in naloga nezahtevna. Ko si tekmovalci samozavestno izberejo svojo jed, pa v trgovini sledi presenečenje – mesa ni nikjer! Pred njimi je izziv, ki zahteva več kot le tehnično znanje, sodnike morajo navdušiti z brezmesnimi različicami jedi, ki slovijo prav po mesu.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija