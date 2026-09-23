MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 15. oddaja

MasterChef Slovenija
Na vrsti je mystery box izziv, kakršnega tekmovalci še niso doživeli. Ko se škatle dvignejo, jih čaka presenečenje, ki v hipu spremeni potek kuhanja, strategijo ter odnose v kuhinji. Časovni pritisk narašča, zmeda se prepleta z ustvarjalnostjo, vsak krožnik postaja tveganje. Posebno vlogo imata tekmovalca na balkonu, ki lahko usodno vplivata na potek izziva in odločita o tem, kdo bo navdušil sodnike in kdo se bo znašel v nevarnosti.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija