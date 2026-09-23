MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 16. oddaja

MasterChef Slovenija
Tekmovalci so na izločitvenem testu soočeni z eno najbolj zloglasnih sestavin v MasterChef kuhinji. Le ta je skozi sezone številnim tekmovalcem pognala strah v kosti. To je piščanec. A pot do kuhanja ni preprosta. Vsak si mora kos piščanca, s katerim želi kuhati, najprej izboriti. Prostora za popuščanje ni, sebe je potrebno postaviti na prvo mesto, saj lahko že ena sama napačna odločitev pomeni konec sanj. Sodniki surovega piščanca ne odpuščajo.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija