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MasterChef Slovenija

Sezona 12 Epizoda 11

Tokrat morajo tekmovalci pokazati iznajdljivost, hitrost in domišljijo v kar treh zaporednih kuhanjih. Pripraviti morajo različne obroke za službo - riževo skledo, enolončnico in nekaj sladkega. Čas si odmerjajo sami. Uro vsakič za vse tekmovalce ustavi tisti, ki svojo jed dokonča prvi. Najbolj tekmovalen med njimi s pritiskom na gumb marsikoga spravil v obup in celo solze, saj številnim ne uspe pravočasno dokončati svojih krožnikov.

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  • Sezona 12

  • Sezona 11

55:03
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 12. oddaja

12. oddaja

Ponovno je na vrsti izločitveni test. In kakšen je današnji MasterChef izziv? Francozi ji pravijo Charlotte. Za enega od tekmovalcev bo ravno ta prefinjena torta odločilna. Tretji izločitveni test preseneti tudi najboljše slaščičarje in napetost narašča vse do zadnje sekunde. A največje presenečenje sledi, ko tekmovalci dvignejo slaščičarske obode. Katera Charlotte bo obstala in katera bo v zadnjem trenutku razpadla?
56:03
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 11. oddaja

11. oddaja

Tokrat morajo tekmovalci pokazati iznajdljivost, hitrost in domišljijo v kar treh zaporednih kuhanjih. Pripraviti morajo različne obroke za službo - riževo skledo, enolončnico in nekaj sladkega. Čas si odmerjajo sami. Uro vsakič za vse tekmovalce ustavi tisti, ki svojo jed dokonča prvi. Najbolj tekmovalen med njimi s pritiskom na gumb marsikoga spravil v obup in celo solze, saj številnim ne uspe pravočasno dokončati svojih krožnikov.
57:04
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 10. oddaja

10. oddaja

Tekmovalce čaka drugi izziv skupin. Sodniki jih popeljejo na morje, saj so danes v MasterChef kuhinji v ospredju kozice. Pripraviti morajo pet svetovno znanih klasik, ki zahtevajo natančnost in široko kulinarično razgledanost. Tri vodje morajo pogumno prevzeti krmilo ladje in svojo skupino pripeljati na balkon. To pa še ni vse, vodje imejo še eno posebno skrivno nalogo, zaradi katere na koncu tečejo solze.
56:20
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 9. oddaja

9. oddaja

Tekmovalce čaka prvi izmed štirih bojev za imuniteto! Tisti, ki jo osvoji, jo lahko unovči na kateremkoli izločitvenem testu in si tako zagotovi obstanek v MasterChefu. Edini pogoj za izkoriščenje imunitete je, da je v tekmovanju vsaj šest tekmovalcev. Za vsak boj sodniki pripravijo dve jedi, tekmovalci pa se morajo skupaj odločiti, s katero izmed jedi se bodo pomerili med sabo. Izbirali morajo med mesno klasiko in morsko žabo.
55:04
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 8. oddaja

8. oddaja

Drugi izločitveni test sezone tekmovalce potisne na rob zmogljivosti. Pred njimi je naloga, ki že vrsto let vzbuja strah in spoštovanje - popolne testenine. Sodnik Luka jim predstavi zahtevno italijansko specialiteto Agnolotti del Plin, izziv za tekmovalce pa je priprava kar 15 brezhibnih kosov. Izziv upraviči svoj sloves, zavrnitve se vrstijo ena za drugo, zmeda je vse večja. V nekem trenutku se v slepi ulici znajdejo celo sodniki.
55:43
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 7. oddaja

7. oddaja

Pred tekmovalci je prvi mystery box izziv in to, kar najdejo pod skrivnostno škatlo, je veliko presenečenje za vse. Nekateri so veseli, drugi pa sploh ne. Sledi hoja po robu, smrdi po zažganem, jedi namesto na krožnikih ostanejo pozabljene na pultih, meso se peče do zadnje sekunde izziva, stresa je na pretek. Komur bo uspelo izkoristiti svoje prednosti, se bo lahko povzpel na balkon, se rešil črnega predpasnika in izločitvenega izziva.
55:00
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 6. oddaja

6. oddaja

Prihaja prvi slaščičarski izziv nove sezone. Torta! Pa ne takšna, kot jo pričakujejo tekmovalci. Tokrat morajo pripraviti ravno nasprotje tiste, ki jo navadno pripravljajo. Nekateri tekmovalci sodnike navdušijo z razkošjem oblik, okusov in s pridihom drugih kultur, na drugi strani pa se nekateri izgubijo že pri osnovah. Ampak torta, v katero sodniki najbolj dvomijo, je na koncu največje presenečenje večera!
55:41
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 5. oddaja

5. oddaja

MasterChef kuhinja se spremeni v restavracijo s hitro prehrano, v kateri morajo tekmovalci kot ekipa pripraviti tri ključne elemente: originalni ocvrti piščanec – sočen, zlato zapečen in odet v panado po lastni izbiri, pikantne perutničke za ljubitelje ognja ter prilogo z dvema omakama. Še večji izziv je komunikacija. Nekateri hitro ugotovijo, da s sotekmovalci ne najdejo skupnega ritma, kar se pozna tudi na krožnikih. Kako bodo zadovoljni sodniki?
55:17
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 4. oddaja

4. oddaja

Pred tekmovalci je prvi izločitveni test. Čakajo jih štiri neizprosne preizkušnje: trije hitri krogi kuhanja in en zadnji, odločilni obračun. Spopasti se morajo z najbolj osnovno, a hkrati najpomembnejšo sestavino – vodo. Njena količina je strogo omejena, zato je ključna pametna razporeditev skozi vse kroge. V ospredju so osnovne kuharske tehnike, brez katerih v kuhinji ni preživetja. Kdor jih ne obvlada ali jih podcenjuje, ga čaka peklenski izločitveni test.
53:54
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 3. oddaja

3. oddaja

Osem tekmovalcev, ki na prvem kuhanju ni osvojilo balkona, čaka prvi pravi MasterChef izziv. Prepoznati morajo sestavine svetovno znanih jedi. Hitrejši kot so pri tem, več možnosti imajo, katero jed izbrati za kuhanje. Med kuhanjem se znajdejo raznovrstne jedi, od italijanske parmigiane do ruskega boršča. Sodniki pa razkrijejo koristen podatek, kako doma pripraviti vrhunsko francosko enolončnico beef bourguignon, govedino po burgundsko.
1:02:15
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 2. oddaja

2. oddaja

Čas je, da svoje znanje iz domače kuhinje pokaže še preostalih osem tekmovalcev 12. sezone. Sodniki so navdušeni nad prvimi jedmi. Kuha se zdravo, sladko, klasično, moderno in odbito, predvsem pa nadvse okusno. Poleg tega zadnje kuhanje prinaša še obilico smeha in napetosti. Za najmlajšo letošnjo tekmovalko z balkona navija mama, ki jo spremlja na vsakem koraku. Skupaj poskrbita za nepozabno kuhanje.
1:01:54
MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 1. oddaja

1. oddaja

MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni! Tokratni izbor tekmovalcev je zelo pisan. Novo sezono bo otvorilo osem tekmovalcev, ki se bodo za prva mesta na balkonu med seboj udarili ena na ena ali kot je z veseljem izjavil Karim: »Že tokrat bo šlo na nož!«

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