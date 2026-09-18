MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 11. oddaja

MasterChef Slovenija
Tokrat morajo tekmovalci pokazati iznajdljivost, hitrost in domišljijo v kar treh zaporednih kuhanjih. Pripraviti morajo različne obroke za službo - riževo skledo, enolončnico in nekaj sladkega. Čas si odmerjajo sami. Uro vsakič za vse tekmovalce ustavi tisti, ki svojo jed dokonča prvi. Najbolj tekmovalen med njimi s pritiskom na gumb marsikoga spravil v obup in celo solze, saj številnim ne uspe pravočasno dokončati svojih krožnikov.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija