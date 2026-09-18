MasterChef Slovenija - Sezona 12 - 4. oddaja

MasterChef Slovenija
Pred tekmovalci je prvi izločitveni test. Čakajo jih štiri neizprosne preizkušnje: trije hitri krogi kuhanja in en zadnji, odločilni obračun. Spopasti se morajo z najbolj osnovno, a hkrati najpomembnejšo sestavino – vodo. Njena količina je strogo omejena, zato je ključna pametna razporeditev skozi vse kroge. V ospredju so osnovne kuharske tehnike, brez katerih v kuhinji ni preživetja. Kdor jih ne obvlada ali jih podcenjuje, ga čaka peklenski izločitveni test.Prikaži več
Sezona 12MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija
Sezona 11MasterChef Slovenija ostaja sinonim za kuharsko znanje in zabavo ter z 12. sezono odpira prostor za novo ustvarjalnost, nove okuse in presenečenja tako za tekmovalce kot sodnike. Sodniško trojko torej čaka zahtevno delo, a Mojmir Šiftar, Luka Jezeršek in Karim Merdjadi so pripravljeni!Žanr: KulinarikaDržava: Slovenija